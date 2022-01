Washington : Thomas Bryant de retour

Presque un an jour pour jour après sa blessure, Thomas Bryant est enfin de retour. Le pivot des Wizards s’était effectivement rompu le ligament croisé du genou gauche le 9 janvier 2021, face à Miami.

Alors que son retour était espéré en fin d’année 2021, The Athletic nous apprend finalement que Bryant devrait revenir ce mercredi soir, lors de la réception du Magic.

Le jeune joueur de 24 ans, qui est en fin de contrat, va devoir grappiller des minutes derrière Daniel Gafford, qui l’a remplacé dans le cinq majeur cette année et a très bien trouvé sa place à Washington, et Montrezl Harrell, arrivé l’été dernier dans l’échange avec les Lakers autour de Russell Westbrook.

Ce sera donc une reprise en douceur avec un temps de jeu limité, mais le plus important, c’est de retrouver les terrains.

Thomas Bryant, out for almost one year following an ACL tear, is on track to be available tomorrow when the Wizards host the Magic, Wes Unseld Jr. said.

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) January 11, 2022