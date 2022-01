Anfernee Simons confirme son éclosion en l’absence de Damian Lillard

Titulaire à trois reprises seulement depuis le début de la saison, Anfernee Simons s’était vu une nouvelle fois propulsé dans le cinq majeur le 3 janvier dernier, alors que Damian Lillard rejoignait l’infirmerie pour soigner des douleurs récurrentes aux abdominaux.

Auteur d’un énorme carton pour son retour avec les titulaires, il a ensuite enchainé avec trois autres performances satisfaisantes, la dernière en date la nuit dernière, lors de la rencontre entre des Blazers et les Kings.

Un boulevard sur les lignes arrières

En 35 minutes, il a noirci la feuille de stats : 31 points (10/17), 3 rebonds et 6 passes, menant les Blazers à une victoire importante alors qu’ils restaient sur six revers en sept matches. « Il a été remarquable » a expliqué Jusuf Nurkic. « Sans lui, on ne gagne pas ce match. »

Puisque les Blazers ont annoncé que « Dame » n’allait pas accompagner l’équipe pour leur « road-trip » de 7 matchs à venir, Anfernee Simons va garder sa place dans le cinq majeur encore un petit bout de temps.

Une occasion en or pour confirmer la bonne première semaine qu’il vient de produire en tant que meneur titulaire des Blazers. D’autant que l’équipe est aussi privée de CJ McCollum, toujours pas autorisé à rejouer après son pneumothorax et de Norman Powell, placé à l’isolement.

Pour les fans, c’est peut-être déjà un moyen de voir à quoi pourrait ressembler l’équipe dans un futur proche si Damian Lillard et/ou CJ McCollum venaient à partir…

Damian Lillard, son premier supporter

Absent sur le terrain, Damian Lillard s’assure, depuis la touche, d’être de la plus grande aide possible pour son jeune coéquipier, et il joue à fond son rôle de mentor. « Je sais que cette organisation croit en moi » appréciait-il. « Je sais que Dame va être là à chaque étape, il va me conseiller chaque soir. Surtout depuis que je joue davantage, et que les équipes adverses vont se préparer à m’affronter. »

À 22 ans, Anfernee Simons découvre aussi le rôle de leader, et pas uniquement comme meneur ou première option en attaque. Pour franchir un cap, il va également devoir s’extérioriser.

« Il y a certains moments où Dame souhaite que je parle davantage. Il sait évidemment que je ne suis pas celui qui parle le plus dans le vestiaire. Mais dans certaines situations je dois dire quelque chose, et il me pousse à le faire. »