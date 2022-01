Dallas a trouvé la bonne formule : le plaisir de bien défendre

On ne sait pas si c’est le retrait du maillot de Dirk Nowitzki qui inspire les Mavericks, mais pour la première fois depuis l’année du titre, en 2011, Dallas enchaîne une 6e victoire de suite. C’est d’autant plus remarquable que les coéquipiers de Luka Doncic jonglent entre les blessures et les mises à l’isolement, mais aussi parce que cette nuit, ils ont dominé des Bulls qui restaient sur neuf victoires de rang !

« Il y a des ondes parfaites, vraiment parfaites et inédites » a réagi Jalen Brunson après ce succès face à Chicago. « Mais je vais les améliorer encore. Je pense qu’elles sont si parfaites parce que personne ne se soucie de ses records personnels, personne ne se préoccupe des retraits de maillot, personne ne se soucie du bilan de l’adversaire… On traite chaque match de la même façon. C’est pour cette raison que cette série est si spéciale. Les coaches nous mettent dans les meilleures conditions pour réussir, et les gars adhèrent complètement. C’est vraiment ce qui est plaisant dans tout ça, et je ne crois pas qu’on va lâcher prise de sitôt. Tant qu’on se concentrera sur la défense, on sera en bonne forme. »

Si critiqué depuis plusieurs années pour son manque d’entrain en défense, Dallas se découvre depuis quelques semaines une défense, et justement Jalen Brunson en est le leader. Rick Carlisle n’est plus là, et Jason Kidd a semble-t-il réussi à trouver la bonne formule. Et c’est d’autant plus probant que c’est son assistant, spécialiste de la défense, Sean Sweeney qui est aux commandes pendant sa quarantaine.

« On défend très bien, et plus important encore, on prend du plaisir »

« La cohésion défensive combinée à l’effort est vraiment très forte ces derniers temps » souligne Sean Sweeney. « Nous faisons du très bon travail pour assimiler le plan de jeu et, si on est confronté à quelque chose que nous n’avons pas préparé, nous nous aidons les uns les autres quand c’est nécessaire. »

Résultat : cette nuit, les Maverick ont limité la meilleure attaque de la NBA à 99 points, et dans cette série de six victoires, ils n’encaissent en moyenne que 93 points et gagnent avec un écart moyen de 16 points !

« C’est remarquable » enchaîne Luka Doncic, auteur de son 39e triple-double en carrière. « Toute l’équipe joue ensemble. On défend très bien, et plus important encore, on prend du plaisir. On réalise qu’on peut battre de bonnes équipes. On vient de battre Golden et Chicago, les deux leaders. On peut tenir tête à n’importe qui. »

Ce que Luka Doncic apprécie, c’est l’abattage de ses « role players ». « On a des gars qui se sacrifient beaucoup en défense, et on défend de manière collective » insiste-t-il. Parmi eux, il y a Maxi Kleber, qui se révèle en l’absence de Kristaps Porzingis. Cette nuit, il s’est pris pour Dirk Nowitzki avec son 6/9 à 3-points : « La clé de nos victoires, c’est la défense. Même si nos tirs ne tombent pas dedans, la défense nous permet de gagner des matches. »

Outre « défense », les mots « collectif » et « plaisir » sont revenus souvent cette nuit dans les réactions des joueurs et du coach. « On grandit en tant qu’équipe. Notre cohésion est bien meilleure sur le terrain » explique Jalen Brunson. « Et désormais, on est soudés. Quand les choses se passent mal, on ne craque pas. On continue de s’appuyer sur ce qu’on fait. On essaie d’avoir une mentalité de gars qui n’abandonnent jamais. En ce moment, on possède le bon état d’esprit, et on prend aussi du plaisir, et c’est le plus important. »