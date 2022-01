Première réussie pour Sean Sweeney à la tête des Mavs

Pour les assistants aussi, la situation sanitaire offre des opportunités inédites d’entrer dans la lumière. Comme on l’a vu avec Popeye Jones à Denver ou Darwin Ham à Milwaukee, les premières victoires de ces coachs d’un soir sont généralement fêtées par une bonne douche dans le vestiaire.

Nommé coach par intérim depuis que Jason Kidd est entré en isolement jeudi soir, Sean Sweeney n’a pas dérogé à la règle pour son premier match à la tête des Mavs, remporté 130 – 106 sur le parquet de Houston malgré un groupe handicapé par les absences de Luka Doncic et Kristaps Porzingis notamment.

« On a fait du super travail dans l’exécution et notre façon de jouer collectivement en attaque. Coach Kidd a insisté là-dessus depuis le début de saison et on commence à l’appliquer depuis quelques temps, ces 10-15 derniers matchs », a déclaré le douché du soir. « On a bien partagé le ballon avec 34 passes décisives, et personne dans l’équipe n’a pris plus de onze tirs. Les joueurs ont joué ensemble, de la bonne façon ».

Un coach défensif d’attaque

Sean Sweeney est habituellement le coordinateur défensif du staff de Jason Kidd, un rôle qu’il avait déjà occupé lors du passage de l’ancien meneur de jeu à Milwaukee.

Mais sur ce match, c’est par son attaque que Dallas s’est distingué, plantant 43 points dans le premier quart-temps pour prendre le large, ce a ensuite permis à Sean Sweeney d’ouvrir son banc avec succès et de faire participer tout le monde (10 joueurs à 7 points et plus).

« Les gars comprennent bien ce que nous faisons », a-t-il modestement ajouté, relevant l’état d’esprit général de l’équipe dans cette situation inédite. « Ça commence par nos efforts et notre énergie. Les gars ont fait un excellent travail en venant en aide défensive les uns les autres et en communiquant au staff ce qu’ils voyaient pour nous permettre de nous ajuster en cours de route ».

Les Mavs en sont désormais à cinq victoires de suite avant la réception de Chicago, leader de la conférence Est, ce dimanche.