Le MVP de la nuit | Le KAT à la suite

Et si c’était l’année de Karl-Anthony Towns, mais aussi des Wolves ? Cette nuit, Minnesota signe une 4e victoire de rang pour grimper à la 8e place, et les joueurs de Chris Finch ont pris le bon wagon puisqu’ils n’ont que deux revers de plus que Dallas, 5e de la conférence Ouest. Face à des Rockets qui n’ont toujours pas envie de défendre, les Wolves se sont promenés pendant 48 minutes, et KAT en a profité pour réaliser son meilleur match de la saison avec 40 points, 9 rebonds et 7 passes. Le tout à 15 sur 25 aux tirs.

« Je me sentais vraiment agressif, et je voulais être agressif » explique l’intérieur vedette de Minnesota. « J’essaie de retrouver mon rythme depuis mon retour du Covid, et j’essaie juste d’être agressif. J’ai senti que j’allais passer une bonne soirée, et j’ai juste essayé d’utiliser cette énergie à mon profit. »

« C’est un joueur de niveau All-Star, et un joueur du calibre d’une All-NBA Team »

Mieux entouré que la saison passée, Karl-Anthony Towns peut compter sur la vista de D’Angelo Russell, l’agressivité d’Anthony Edwards mais aussi le sale boulot de Jarred Vanderbilt qui signent ses meilleures stats en carrière avec 21 points et 19 rebonds. Il manquait un spécialiste du rebond et un vrai ailier-fort pour permettre à Karl-Anthony Towns de se concentrer sur les points et le soulager globalement.

« Ils n’avaient pas vraiment de joueur à lui opposer » estime Chris Finch. « Il a été vraiment percutant dans tout ce qu’il a entrepris. Il a été costaud, rapide, propre et bon. Il essaie encore de retrouver du rythme, et c’est l’une des clés pour garder de la simplicité. »

Dans le sillage de la paire Towns-Vanderbilt, les Wolves battent plusieurs records de leur saison avec 141 points inscrits, mais aussi 74 points dans la raquette et 31 sur contre-attaque. Tout part du rebond verrouillé et d’un Karl-Anthony Towns quasi inarrêtable quand il reçoit la balle, que ce soit en tête de raquette ou au poste.

« C’est un joueur de niveau All-Star, et un joueur du calibre d’une All-NBA Team » assure le coach de Minnesota. « Il réalise une année de All-Star, et il a déjà fait quelques fois pour nous. On a juste à lui donner la balle, et compter sur lui pour marquer. »

« Je pense que tout le monde en NBA voit qu’une identité se forge à Minnesota »

Cette confiance déteint sur tout le groupe, et pour Towns, tout le monde se concentre sur ce qu’il sait faire de mieux.

« On observe la maturité d’une jeune équipe qui a trouvé sa voie. Je pense que tout le monde en NBA voit qu’une identité se forge à Minnesota, et c’est quelque chose qu’il manquait depuis des années ici. Une vraie identité, et je pense que ce qu’il y a de mieux encore, c’est cette affection entre chacun des joueurs. Tout le monde veut très bien jouer, et tout le monde veut être le meilleur dans ce qu’il fait, et tout ça s’imbrique. »