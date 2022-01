Bradley Beal sanctionné par Ayo Dosunmu… après lui avoir donné un conseil en plein match

Tout s’est joué dans le corner droit du terrain. À dix minutes de la fin de ce Bulls – Wizards, Ayo Dosunmu prend la ligne de fond après une toute petite feinte de tir. Sauf que les arbitres l’arrêtent sans tarder dans son entreprise : marcher à son départ de dribble. Environ une minute de jeu plus tard, même situation et même zone : même sanction ! Le public de l’United Center s’agace envers les arbitres et les Bulls font part de leur incompréhension car les officiels ont pu se montrer moins sévères en la matière ces dernières années…

C’est ici que Bradley Beal intervient. Selon la scène rapportée par le rookie des Bulls à l’issue de la rencontre, l’arrière des Wizards vient à sa rencontre et lui lâche : « « Vas-y à fond. Va dans une direction et puis prend ton tir. Ne réfléchis pas, prends le ballon et pars en dribble jusqu’à ta zone de tir. »

Un conseil appliqué à la lettre seulement quelques instants plus tard… face à ce même Bradley Beal. « C’est ce que j’ai fait devant lui sur la possession suivante. Et il a fait genre ‘Je ne t’ai pas dit de le faire devant moi, juste de le faire à l’avenir ! », raconte le rookie qui apprend visiblement très vite.

Sa version des faits est en tout cas corroborée par le All-Star d’en face, qui a d’ailleurs vu Billy Donovan, son ancien coach à Florida, s’adresser à son jeune arrière. « Il était très indécis, juge Bradley Beal au sujet de ces deux marchers. Un jeune joueur doit savoir ce qu’il va faire avant de recevoir le ballon. J’ai regardé le coach Donovan, il lui disait de capter le ballon et de partir en dribble. Et c’est drôle, je lui ai dit la même chose, genre ‘Tu dois juste capter la balle et y aller, sans bouger tes pieds.’ »

Ayo Dosunmu, selon qui Bradley Beal est « de loin le meilleur » joueur sur lequel il a défendu en ce qui concerne les changements de direction, raconte que c’est la première fois qu’un vétéran vient le conseiller en pleine partie. « Cela montre aussi quel genre de joueur et de personne il est. Il a vu quelque chose en moi qu’il pouvait m’aider à corriger, et il m’a donné des conseils. C’est très cool de sa part et j’apprécie que cela vienne de l’un des meilleurs marqueurs de la ligue. »

Lui-même commence à se forger une réputation de gros défenseur parmi les extérieurs. De quoi s’attirer les louanges de son adversaire du soir, Bradley Beal : « C’est un jeune joueur très talentueux. Son maillot vient d’être retiré dans l’université de l’Illinois. Peu de gens ont cette chance. C’est un accomplissement énorme. Je suis l’un de ses fans. J’espère qu’il va réussir. »