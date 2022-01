Puissance 4 pour les Lakers

Derrière une solide défense, 37 passes décisives et une belle adresse de loin, les Lakers ont mené la quasi totalité du match pour remporter une quatrième victoire de suite. C’est la première fois de la saison !

Sept points de Malik Monk et treize d’Avery Bradley permettent aux Lakers de prendre rapidement treize points d’avance, mais les Hawks parviennent à rester au contact grâce à la vista de Trae Young et à la bonne rentrée d’Onyeka Okongwu (34-28). Derrière un Russell Westbrook qui enchaine les passes décisives et un Malik Monk à la main chaude, L.A. prend 19 points d’avance grâce à un 19-6 (53-34). Trae Young réveille alors les siens en plantant 19 des 21 derniers points d’Atlanta en première mi-temps pour revenir à -3 (64-61).

Au retour des vestiaires, les cinquième et sixième tirs primés de Malik Monk redonnent de l’air aux Lakers mais le duo Young – Collins continue de garder les Hawks dans le coup. La défense de Los Angeles parvient cependant à étouffer le meneur des Hawks. Ses cinq ballons perdus permettent aux locaux de faire l’écart et, cette fois, ce sont Talen Horton-Tucker et Carmelo Anthony qui brillent (101-84).

Les Hawks ont beau s’accrocher, 17 points de LeBron James dans le dernier quart-temps permettent aux Lakers de valider leur quatrième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— On n’arrête plus Malik Monk. L’ancien Hornet tournait à 20.7 points de moyenne lors des six derniers matchs, une moyenne déjà atteinte à la mi-temps ! Il termine à 29 points avec un 7 sur 12 aux 3-points. Si son tir a toujours été l’un de ses points forts, Malik Monk s’est transformé en partenaire de pick-and-roll pour LeBron James. Sans pivot, les Lakers profitent des espaces pour laisser James et Russell Westbrook attaquer, et Monk s’est souvent retrouvé ouvert de loin. Il a en profité.

— Trae Young se prend le mur des Lakers de plein fouet. Avec 25 points et 14 passes décisives, le meneur des Hawks a tout tenté pour garder son équipe dans le coup mais face à la pression défensive californienne, il a manqué de rigueur. Il a perdu 9 des 15 ballons perdues de son équipe, et les Lakers en ont grandement profité, marquant 28 points sur les maladresses de leur adversaire. Ils ont également délivré 37 passes décisives face à une défense d’Atlanta qui continue d’être problématique.

— Entorse de la cheville gauche pour Clint Capela. Auteur de 9 points et de 11 rebonds, le pivot des Hawks a dû quitter ses partenaires en dernier quart-temps pour cause de blessure à la cheville gauche. Il n’est pas revenu en jeu. Clint Capela a été en difficulté face à des Lakers qui ont de nouveau titularisé LeBron James en pivot. On ne sait pas encore si le Suisse sera disponible face aux Clippers dimanche.

TOPS/FLOPS

✅ Malik Monk. 29 points à 7 sur 12 de loin ont permis à Malik Monk de confirmer sa bonne forme du moment. Intronisé dans le cinq de départ, il apporte adresse, enthousiasme et fraîcheur.

✅ LeBron James. Maladroit lors des trois premiers quart-temps, le King s’est rattrapé en marquant 17 de ses 32 points en dernier quart-temps pour repousser les Hawks une bonne fois pour toute. Il a également pris 8 rebonds, et délivré 9 passes décisives, mais aussi réalisé 3 contres.

✅ Russell Westbrook. Le meneur des Lakers est passé à un point d’un nouveau triple double (9 points, 13 passes, 11 rebonds). Il a posé son empreinte sur le match dès le premier quart-temps. Avec Malik Monk à ses côtés pour l’adresse de loin, et Avery Bradley pour s’occuper du meneur adverse, il peut davantage se concentrer sur la direction du jeu, et moins sur le scoring, où il a encore été maladroit.

✅ John Collins. Avec 21 points et 8 rebonds, l’ailier fort a été l’un des seuls Hawks a tiré son épingle du jeu cette nuit.

✅ ⛔ Trae Young. Il bat un record de franchise avec un 17e match de suite avec au moins 25 points, et il a distribué 14 passes décisives. Mais le meneur All-Star a également perdu 9 ballons et manqué 6 de ses 7 tentatives de loin.

LA SUITE

Los Angeles (21-19) : les Lakers accueillent dimanche des Grizzlies en pleine bourre pour tenter de gagner un cinquième match de suite.

Atlanta (17-21) : les Hawks restent à Los Angeles tout le weekend. Ils affronteront les Clippers dimanche.