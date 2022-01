Retour gâché pour Raul Neto

Même si Bradley Beal a apprécié son passage à la mène, et qu’il en a profité pour tourner à 11.7 passes de moyenne sur trois matches, les Wizards sont bien heureux de revoir Raul Neto.

La franchise de Washington retrouve ainsi un véritable meneur, après cinq matches où Raul Neto était à l’isolement, et alors que Spencer Dinwiddie est absent depuis quelques jours. Avec 14 points à 6/7 au shoot et 4 passes, l’ancien du Jazz a réussi son match, le premier depuis le 23 décembre.

« Ça fait du bien de revenir et de jouer à nouveau au basket », explique-t-il à NBC Sports. « J’ai eu trois jours pour me préparer pour cette rencontre, après une semaine à la maison où je n’ai rien fait. Je n’avais aucun symptôme, mais je ne pouvais pas m’entraîner, c’était le plus dur à supporter pour moi. Donc je manquais un peu de souffle et de jambes, mais je me sens bien. »

Avait-il les jambes lourdes dans les dernières secondes, pour défendre sur Kevin Porter Jr. ? Ce serait assez injuste de présenter les choses comme ça car le meneur remplaçant des Wizards a tenu la baraque en fin de match, et c’est lui qui venait d’égaliser. Mais aussi parce qu’il a fait le nécessaire sur ce dernier tir et c’est bien le joueur des Rockets qui fait la différence avec sa détente et son talent.

« Je pense avoir fait mon maximum pour contester son step-back », raconte Raul Neto. « Il a mis un gros tir. Si je pouvais revivre cette action, peut-être que je le pousserais à pénétrer, pour qu’il fasse quelque chose qu’il ne voulait pas faire, mais je ne voulais pas lui donner une pénétration facile, donc j’ai reculé un peu. On ne peut jamais se préparer à une telle action, je ne peux pas savoir ce qu’il allait faire. J’ai tout donné. »

C’est Kentavious Caldwell-Pope qui était chargé de Kevin Porter Jr. au début de l’action, mais les Wizards avaient décidé de changer sur les écrans. « KCP » s’est donc retrouvé sur Jalen Green, Raul Neto face au héros du soir.

« C’était bien défendu », estime Wes Unseld Jr, surtout que l’extérieur des Rockets était à 2/12 au shoot avant ce tir décisif. « On a décidé de faire confiance à notre défenseur et ce dernier a provoqué un tir compliqué. »