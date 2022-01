Rajon Rondo, nouveau mentor de Darius Garland

Avec la présence de Ricky Rubio et l’absence de Collin Sexton, Darius Garland avait pris une nouvelle dimension cette saison. Le meneur des Cavs réalisait tout simplement la meilleure saison de sa jeune carrière.

Mais en quelques heures le 28 décembre dernier, tout a été bouleversé. Dans un premier temps, Darius Garland est entré dans le protocole sanitaire de la ligue. Un cruel timing pour lui alors qu’il restait sur une série de quatre matches de suite à plus de 20 points.

Dans un second temps, il a vu Ricky Rubio se blesser gravement au genou. L’Espagnol souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et sa saison est terminée. Dans la foulée, les Cavaliers ont fait le nécessaire pour le remplacer et ont ainsi réussi à récupérer Rajon Rondo, qui était très souvent bloqué sur le banc des Lakers.

Ce dernier arrive avec ses deux bagues de champion (2008 et 2020), son expérience auprès de très, très grands joueurs (LeBron James, Kevin Garnett, Paul Pierce, Dirk Nowitzki ou encore Dwyane Wade) et sa capacité à élever son niveau de jeu en playoffs. Un profil rêvé pour les Cavaliers, comme pour Darius Garland.

« Quand on parle de meneurs de jeu dans la ligue, et qu’on parle de qualités et d’intelligence, il est un de ceux que les plus jeunes ont observés », rappelle J.B. Bickerstaff pour le Plain Dealer. « Ils l’ont vu à son meilleur niveau et le respectent énormément. On pense qu’il y a un rôle pour lui, sur le terrain, et qu’il peut être complémentaire des autres joueurs. Avec lui, nos intérieurs pourront être meilleurs et il peut évoluer avec Darius. »

« Un vétéran qui a tout vu ou presque »

De son côté, Kevin Love est également heureux d’avoir Rajon Rondo à ses côtés, « un vétéran qui a tout vu ou presque ». Sa future arrivée, notamment pour prendre la suite de Ricky Rubio dans ce rôle de mentor auprès de Darius Garland, coïncide avec le retour aux affaires de ce dernier.

Après quatre matches manqués, le meneur retrouvait les parquets contre les Grizzlies. Il n’a pas empêché la défaite de Cleveland, mais a compilé 27 points et 10 passes, en ne perdant qu’un seul ballon.

« On peut faire tellement plus de choses quand il a la balle dans les mains », se réjouit son coach. « On sait qu’il shoote bien mieux (9/26 seulement) que ce qu’il a montré ce soir, mais ce n’est qu’une question de rythme qu’il doit récupérer. Il doit retrouver ses jambes. De plus, même s’il n’a pas joué depuis quelques jours, il n’a pas de limite de temps de jeu, même si on va surveiller ses moments sur le parquet. »