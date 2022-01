Bismack Biyombo s’éclate à Phoenix

Les Suns avaient des problèmes à l’intérieur, suite aux isolements de Deandre Ayton et JaVale McGee et aux blessures de Dario Saric et Frank Kaminsky. Ils ont très rapidement trouvé des solutions.

D’abord en interne, dans leur groupe, avec un Jalen Smith qui montre enfin l’étendu de son potentiel. Ensuite, en allant chercher Bismack Biyombo, en joker médical, pour un contrat de 10 jours.

Après un premier match réussi contre les Hornets, l’ancien de Charlotte a récidivé face aux Pelicans avec 16 points à 6/6 au shoot, 6 rebonds et 3 contres en 29 minutes.

« Il sait ce qu’il peut faire », constate Monty Williams pour Arizona Sports. « Très souvent, ça aide quand on n’a pas joué depuis un moment. On a simplement à effectuer les deux ou trois trucs qu’on sait très bien faire. »

Comme un Robert Williams à Boston, Bismack Biyombo ne fait rien de révolutionnaire et reste dans la simplicité et l’efficacité avant tout. Il joue le pick-and-roll et fait des écrans en attaque, se déplace dans la foulée, et forcément, avec un Chris Paul aux manettes, ça donne des paniers et des dunks faciles.

« Il fait ce dont on a besoin : des écrans, des rebonds. C’est un vrai professionnel »

Résultat : il inscrit 8 points dans le dernier quart-temps, tout en défendant bien sur Jonas Valanciunas.

« Il est parfait pour notre identité , il sait jouer », commente le meneur de jeu des finalistes 2021, auteur de 15 passes décisives dans cette rencontre. « Il fait ce dont on a besoin : des écrans, des rebonds. C’est un vrai professionnel. »

Monty Williams peut se réjouir d’avoir Bismack Biyombo sur son banc depuis deux matches puisque ce dernier apporte 13.5 points à 84% de réussite au shoot, 6 rebonds et 2 contres de moyenne. Si les Suns ont réussi leur pari avec lui, il a également bien profité de son passage dans l’Arizona pour briller et se relancer.

Néanmoins, le coach va devoir prendre une décision pour la suite car quand Ayton et McGee seront de nouveau disponibles, il faudra se poser la question de conserver, ou pas, l’ancien pivot des Hornets…