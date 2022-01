LeBron James remercie ses porteurs d’eau

C’était attendu, les jours qui ont suivi la blessure d’Anthony Davis ont été difficiles pour les Lakers, avec quatre défaites de suite. En plus de perdre son intérieur All-Star, Los Angeles était, comme d’autres équipes, plombé par les absences liées aux quarantaines imposées par le Covid-19.

LeBron James a donc sorti les muscles (sept matches de suite à plus de 30 points) pour maintenir en vie les champions 2020. Mais si les Californiens vont mieux ces derniers jours, avec trois victoires en quatre matches (une courte défaite contre les Grizzlies), c’est notamment grâce aux retours des joueurs de complément.

On sait que Malik Monk se montre dans le cinq majeur, tandis que Austin Reaves et Trevor Ariza sont sortis du protocole sanitaire depuis deux rencontres, sans oublier Avery Bradley. Tous précieux, notamment en défense.

« Sur les cinq derniers matches, on a continuellement ajouté des pièces à notre puzzle », se réjouit LeBron James pour le Los Angeles Times. « Un match par-ci, un match par-là. On retrouve tous les joueurs et ils connaissent les systèmes. Nos « glue guys » sont de retour, des gars comme Reaves, Bradley, Ariza, qui font le sale boulot. Ça nous manquait, quand ces derniers étaient à l’isolement. »

Le quadruple MVP, champion et MVP des Finals a également un mot sur Stanley Johnson, qui s’était engagé comme joker médical le jour de Noël. Depuis, l’ancien ailier de Detroit et Toronto tourne à 6.8 points et 1.2 interception de moyenne en 25 minutes. Il a même été titulaire à trois reprises.

« Il a très rapidement compris nos systèmes, car il était à South Bay (l’équipe affiliée des Lakers en G-League, depuis novembre 2021), et ça lui offre un avantage. Il a apporté de la dureté et de la défense dans les ailes. La défense, c’est notre point fort depuis trois ans et lui, il a faim. Il essaie de gagner sa place dans un groupe, et il joue très bien depuis son arrivée le 25 décembre. J’espère qu’il va continuer comme ça. »