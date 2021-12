Malik Monk à la rescousse

Placé à l’isolement à la mi-décembre, Malik Monk a manqué cinq matchs consécutifs, quatre de ces rencontres s’étant soldées par des défaites des Lakers, décimés et bien trop dépendants des exploits de LeBron James. Le retour du scoreur « micro-ondes » samedi dernier pour le « Christmas Game » face aux Nets était donc une bonne nouvelle pour les Angelinos, en quête de solutions.

Malgré la courte défaite face à Brooklyn samedi soir, l’ancien joueur de Kentucky a brillé en « sortie de banc ». Les guillemets sont de vigueur car au sein d’une rotation resserrée, l’arrière a tout de même passé près de 35 minutes sur le terrain, compilant 20 points (8/13), 4 rebonds et 3 passes, ce qui a fait de lui le deuxième meilleur marqueur des Lakers sur la rencontre, derrière LeBron James.

Un impact instantané

« Que je suis de retour ! » répondait avec confiance Malik Monk quand un journaliste lui demandait ce qu’il souhaitait prouver à son retour. « C’est juste ça. Que je suis là. »

Avant de contextualiser sa performance de qualité, qui était tout proche d’offrir la victoire à son équipe, si Patty Mills n’en avait pas décidé autrement. « On sait tous ce qu’on doit faire. On le répète depuis le début de la saison, on doit simplement l’appliquer. On doit jouer comme on l’a fait durant le troisième et quatrième quart-temps, quand on a fait cette remontée. Les gars le savent. On doit simplement aller sur le terrain et appliquer tout ça. »

Convaincu, le coach temporaire des Lakers, David Fizdale, tentait son coup de poker et décidait d’intégrer Malik Monk au cinq majeur la nuit dernière, aux dépens de Talen Horton-Tucker. Un choix payant puisque non seulement Los Angeles a enfin gagné un match après cinq défaites consécutives, mais aussi car Malik Monk a une nouvelle fois brillé (25 points à 7/14), offrant des options à LeBron James et Russell Westbrook par ses déplacements sans ballon.