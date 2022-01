Les Warriors sont redevenus la référence à l’Ouest cette saison mais le Jazz n’est pas loin derrière, terminant 2021 à 1.5 victoire de la bande de Stephen Curry après sa victoire sur Minnesota la nuit dernière. Le choc de ce soir entre les deux équipes sera donc important à plus d’un titre pour Utah, même si le match n’arrive pas à point nommé, au deuxième soir d’un « back-to-back » à domicile.

« Ce sont deux des meilleures équipes de l’Ouest en ce moment, donc c’est un défi intéressant pour nous. On sait que la saison est longue, mais c’est clairement un match à part, un match qu’on veut gagner pour se donner une chance d’obtenir cette première place à l’Ouest », a lancé Rudy Gobert qui sort d’un mois de décembre particulièrement productif, notamment en attaque.

De l’énergie à revendre

Même s’il manquera deux éléments de choix côté Warriors avec l’absence de Klay Thompson, dont le retour est imminent, et Draymond Green, isolé par le protocole sanitaire, le Jazz va donc aborder ce match avec plusieurs objectifs en tête, comptable par rapport au classement mais aussi en terme de collectif et de progression.

« La compétition est comme un miroir et jouer contre ces gars-là est clairement un défi pour nous. Golden State est tellement une bonne équipe. C’est une opportunité pour nous de rivaliser et de grandir », a rappelé Quin Snyder.

Pour Donovan Mitchell, le match se jouera aussi dans les têtes et ses coéquipiers devront rester vigilants sur ce plan. Le Jazz se présente certes au complet et sur une lancée de six victoires consécutives, mais les Warriors auront également des atouts dans leur manche et ne se présenteront certainement pas pour jouer les sparring-partners.

« Ils ont eu le temps de nous étudier et de se reposer un peu avec le report de leur match face à Denver » a pour sa part prévenu l’arrière. « Nous allons devoir débuter avec le plein d’énergie parce qu’ils vont en avoir, ils vont avoir du jus. C’est un gros match. Ce n’est pas une surprise, ça va être énorme ».

Stephen Curry, mais pas que

Comme toujours, le suspect numéro 1 portera le numéro 30 sur son dos et revient à Salt Lake City dans la meilleure forme de sa carrière. Meilleur marqueur de son équipe, « Spida » s’en méfie particulièrement, Stephen Curry continuant de défier la raison en tournant par exemple à 13.5 tentatives à 3-points par match cette saison, un record en carrière.

C’est toute l’équation de cette opposition résumée par Donovan Mitchell, surveiller le meneur des Warriors en empêchant les autres joueurs de prendre confiance.

« Stephen joue à son meilleur niveau en carrière mais aussi tous ces gars à côté jouent vraiment à un niveau élevé », a-t-il glissé. « Je ne pense pas que les gens s’attendaient à ce qu’ils soient aussi bons cette saison. Nous savions qu’ils allaient être bons, mais ils jouent vraiment de manière exceptionnelle. Nous allons devoir être prêts pour ça ».