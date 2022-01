L’attente interminable de James Wiseman

Blessé à un ménisque du genou droit en avril dernier, James Wiseman travaille dans l’ombre depuis son opération pour préparer au mieux son retour cette saison. Au sein d’une équipe redevenue un ogre de la NBA, le deuxième choix de la Draft 2020 prend son mal en patience, encadré par le staff médical de la franchise, qui gère aussi en parallèle le cas Klay Thompson, dont le retour est également imminent.

Pour l’ancien pivot de la fac de Memphis, le chemin vers un retour sur les parquets est plus que sinueux. Alors qu’il n’a toujours pas commencé les entraînements avec contact, le voilà bloqué pour plusieurs jours chez lui car il est positif au Covid-19.

Un timing loin d’être idéal, que Steve Kerr regrettait : « Pauvre James. Il travaille si dur depuis si longtemps. Je pense à lui. C’est tellement un bon gamin. Il est motivé, il a bossé. Il a mérité le respect des vétérans de cette équipe. J’espère que c’est un contretemps mineur, mais c’est encore un contretemps pour lui. On est tous attristés pour lui. »

Une approche prudente

Alors que Wiseman entre dans le 9e mois de sa convalescence, il n’a eu droit, au mieux, qu’à des oppositions à deux contre deux. Une lenteur dans ce processus de guérison qui s’explique par une volonté des Warriors de ne surtout pas précipiter son retour, le ménisque étant un élément important de la « santé » d’un genou, surtout pour un joueur aussi grand et fin que Wiseman.

S’il venait à revenir trop tôt et à faire une rechute, la seconde opération pourrait entrainer un retrait complet du ménisque et une hausse des chances de développer de l’arthrite plus tard… Prudence est donc mère de sûreté chez les Warriors, qui croient en leur jeune intérieur et veulent s’assurer qu’il ne reviendra que lorsqu’il sera à 100% de ses moyens physiques.

Les prochaines semaines vont assurément être frustrantes pour James Wiseman, sur la touche depuis maintenant 9 mois et qui doit encore patienter. Mais par cette approche prudente, sa franchise minimise les risques d’une rechute : « Pleins de bonnes choses arrivent, pas seulement cette saison mais pour les 15 prochaines années. Au final, il s’agira simplement d’un obstacle sur sa route. » relativisait Steve Kerr.

« Nous sommes une des meilleurs équipes de la ligue actuellement, donc ce n’est pas comme si on avait besoin de précipiter son retour. Il a un certain confort autour de lui, au vu de la situation qui est la notre et tous les éléments en place ici. » concluait Jordan Poole.