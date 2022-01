Gregg Popovich : « Becky a tous les atouts pour être une sacrée coach »

Chaque année, Gregg Popovich perd un ou plusieurs assistants et dans quelques mois, il va perdre Becky Hammon, nommée coach des Las Vegas Aces en WNBA. Après avoir passé de nombreux entretiens en NBA, à chaque fois infructueux, Hammon a choisi d’accepter ce poste en WNBA, sept ans après son arrivée sur le banc de San Antonio.

« Personne ne sait ce que réserve l’avenir, mais elle a tous les atouts pour être une sacrée coach. Elle a joué un rôle important pour notre franchise depuis le premier jour où je l’ai engagée » a rappelé Popovich. « Elle a passé des entretiens pour quelques postes en NBA, et elle aurait été plus que qualifiée pour les décrocher et aurait fait un excellent travail, mais cela n’a pas fonctionné. C’est le lot de tous ceux qui passent des entretiens. On n’obtient pas ce qu’on veut dès le départ ».

« Je suis particulièrement reconnaissante envers Pop, qui ne se souciait que de mon potentiel, et non de mon genre »

Pour Hammon, cette future expérience comme « head coach » est une manière de boucler la boucle.

« C’est de là que je viens, et je ne serais pas celle que je suis sans la WNBA » a-t-elle réagi. « Je suis très heureuse de pouvoir rendre la pareille, et de diriger ce groupe de femmes. J’ai tellement de souvenirs incroyables et de moments de fierté à San Antonio depuis mon passage chez les Stars et les Spurs. Des fans aux joueurs en passant par les entraîneurs et le personnel, tout le monde dans la franchise m’a si bien traitée pendant tant d’années et toute cette expérience a été incroyable. Je suis particulièrement reconnaissante envers Pop, qui ne se souciait que de mon potentiel, et non de mon genre. Il a vu quelque chose de spécial en moi et il était prêt à investir du temps et de l’énergie pour aider à enseigner et à développer une jeune entraîneuse. »

Aux Aces, Hammon va prendre la suite de Bill Laimbeer, en place depuis l’arrivée de la franchise à Las Vegas, et il va rester au club, notamment pour s’occuper du recrutement. « C’est le meilleur scénario possible pour les Las Vegas Aces » estime Laimbeer. « Il faut une énergie de dingue pour être coach, et avec Becky, la franchise a désormais quelqu’un qui va remplir ce rôle sur le long terme. C’est bien pour les joueuses et la franchise. »

Du côté des Spurs, Dejounte Murray a loué les qualités humaines de l’assistante de Coach Pop’. « Becky est une personne géniale et respectueuse. C’est quelqu’un vers qui vous pouvez aller et parler de choses, pas seulement de basket. Elle s’intéresse à votre vie, et sa carrière de joueuse parle d’elle-même. Elle peut s’identifier aux joueurs« .