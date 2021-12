Pour le retour de Bradley Beal, les Wizards cartonnent les Cavaliers

Au terme d’une première mi-temps résolument offensive (91 tirs tentés) et particulièrement agréable à suivre, les Wizards rejoignent les vestiaires avec sept points d’avance (58-51).

De retour dans le cinq majeur après une semaine passée à l’isolement, Bradley Beal (21 points à 9/13 et 6 passes) doit s’employer pour contrer un duo Evan Mobley – Kevin Love en grande forme (33 points et 10 rebonds en cumulé), qui brille par sa complémentarité intérieur – extérieur.

Au retour des vestiaires, les Wizards entendent bien enterrer rapidement leurs adversaires, auxquels ils collent un 10-2 en deux minutes pour signer le premier écart majeur de la rencontre (68-53). Inquiets, les Cavs confient les ballons à leurs deux intérieurs pour initier une réaction, sans grand succès.

C’est l’inattendu Isaac Okoro, par deux tirs primés, qui garde sa formation à flot (78-67). Mais Kyle Kuzma (13 points dans le troisième quart-temps), impérial dans son rôle de lieutenant de Bradley Beal, initie un coup d’accélérateur des Wizards, qui creusent une nouvelle fois l’écart : + 19 (91-72) après 36 minutes.

Les Cavaliers, privés de la créativité offensive de Darius Garland et Ricky Rubio, calent en attaque et ne surprennent pas les Wizards, qui gèrent tranquillement leur avance dans le quatrième quart-temps. À trois minutes de la fin du match, J.B Bickerstaff hisse le drapeau blanc et vide son banc. Tacko Fall en profite pour jouer quelques instants de ce « garbage time », tout comme Joel Ayayi du côté des locaux. Les Wizards s’imposent avec autorité sur leur parquet (110-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevin Love et Evan Mobley, une association qui fonctionne. Malgré une deuxième mi-temps qui a laissé à désirer (4/12 aux tirs), le duo d’intérieurs a brillé durant cette rencontre, inscrivant notamment les 25 premiers points de leur équipe dans le premier quart-temps. Alignés ensemble en raison de l’absence de Jarrett Allen, ils ont affiché une belle complémentarité, l’adresse extérieure du vétéran permettant au rookie de travailler librement près du panier. Ils ont compilé 45 points et 16 rebonds en cumulé.

– Bradley Beal avait des fourmis dans les jambes. L’arrière effectuait son retour après une semaine d’isolement, durant laquelle il a reçu sa première dose de vaccin en prévision des futurs changements à venir à D.C, et les Cavaliers ont subi sa foudre. Il a rempli la feuille de stats : 29 points (13/23), 6 rebonds et 10 passes.

TOPS/FLOPS

✅ Daniel Gafford. Des rebonds, des contres, des passes lobées réceptionnées… Le pivot a brillé dans ses registres clés, et les Cavaliers n’ont pas trouvé de réponse. Il termine la rencontre à 11 points (5/6), 9 rebonds et… 5 contres !

✅ Kyle Kuzma. Deuxième meilleur scoreur du match, « Kuz » a parfaitement secondé Bradley Beal et signé un « double-double » de grande qualité : 25 points (11/17) et 10 rebonds. Davantage responsabilité depuis son départ des Lakers, l’ailier a tout pour franchir un cap. À condition d’être régulier…

✅ Brad Wanamaker. Signé pour 10 jours dans la journée pour pallier les absences de Spencer Dinwiddie et Raul Neto, le vétéran était titulaire pour débuter la rencontre. Sans fioriture, il signe une performance solide : 7 points, 5 rebonds, 7 passes et 2 interceptions. Un joker de qualité.

⛔️ Kevin Pangos. Très peu utilisé cette saison, le Canadien était titulaire en raison des absences de Darius Garland et Ricky Rubio. Il n’a cependant pas su saisir sa chance malgré cette rotation arrière dépeuplée, et a livré une triste partition : 2 points et 2 rebonds à 1/8 aux tirs, et 6 passes décisives.

LA SUITE

Washington (18-17) : réception des Bulls samedi, pour le premier jour de la nouvelle année.

Cleveland (20-14) : deuxième soirée d’un « back-to-back » avec la réception des Hawks.