La Jordan Zoom Separate aux couleurs de Chicago

Destinée pour répondre aux caractéristiques de Luka Doncic, la Jordan Zoom Separate est aussi productive que le meneur slovène, comme en témoigne ce nouveau coloris, avec la franchise de Chicago pour thème, un passage obligé pour toutes les créations Jordan Brand.

On retrouve un mélange de mesh en noir blanc sur la tige, mixé à des superpositions Fuse et en néoprène sur l’avant du pied et la languette. Des accents de rouge ressortent sur les logo du « Jumpman » sur la languette et le talon.

Alors que les coloris se multiplient, la Jordan Zoom Separate « Bulls », qui pourrait avoisiner les 120 dollars, disposerait cette fois d’une date de sortie : le 29 janvier prochain.

