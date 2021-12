Prolongé jusqu’en 2027, JB Bickerstaff rend hommage à ses joueurs

Promu coach principal en février 2020, JB Bickerstaff a signé une prolongation le liant aux Cavs jusqu’à la saison 2026/27. Le fruit d’un début de saison qui a dépassé toutes les attentes du côté de l’Ohio, Cleveland étant toujours solidement accroché aux portes du Top 4 à l’Est, un véritable exploit alors que tous les observateurs voyaient cette équipe dans le ventre mou, au mieux.

Le stratège de Cleveland a tenu à rendre hommage à ses joueurs avant la large victoire acquise cette nuit face à Toronto, déjà la 20e de la saison, presque autant que sur l’ensemble de la saison 2020/21 (22v-50d).

« Toutes ces choses qui arrivent, et je pense qu’il est extrêmement important que ce soit mis en lumière, c’est grâce à ces gars dans le vestiaire », a-t-il tenu à souligner. « Rien de tout cela n’arrive s’ils ne croient pas, s’ils n’adhèrent pas, s’ils ne s’engagent pas dans ce que nous essayons de faire. L’accent devrait être mis sur ces gars, la façon dont ils se sont engagés les uns envers les autres et envers l’équipe ».

Audace, franchise et communication

Les joueurs ont en effet adhéré au projet un peu fou mais enthousiasmant de rétablir le « very tall ball » avec trois grands dans son cinq majeur. La défense, le jeu direct, l’apport d’un vétéran comme Ricky Rubio mais aussi l’étincelle Evan Mobley ont été autant d’autres éléments qui ont fait pencher la balance dans le bon sens.

Pour Darius Garland et Kevin Love, deux autre éléments sont à mettre en avant pour évoquer la patte Bickerstaff : sa franchise et l’importance de la communication au sein du groupe.

« Il y a une chose que j’apprécie vraiment chez lui, c’est qu’il va toujours être honnête avec vous. C’est juste super facile d’aller parler à quelqu’un comme lui. Il peut parler de musique ou de n’importe quoi, vraiment », a confié Darius Garland. « JB, c’est un gars spécial. Il n’y a pas beaucoup de personnes comme lui dans la ligue, à mon avis. Je suis très heureux qu’il ait obtenu une prolongation et j’espère qu’il restera longtemps ici ».

Les compliments de Kevin Love en disent également beaucoup sur ce qu’a réussi à accomplir JB Bickerstaff et viennent rappeler que la cohésion de groupe et l’aspect mental sont au moins aussi important que le reste.

« Je l’ai vu dans un certain nombre d’équipes où quelque chose peut tout faire déraper. Lui ne laisse pas ce genre de choses se produire. Sa communication est de très haut niveau. Et je pense qu’il comprend les points positifs que nous avons ici. Il couve les joueurs, il les nourrit, il veut continuer à les faire grandir, et ne prend aucun jour de congé. C’est ce que je respecte et apprécie chez JB, il vit, mange et respire basket », a glissé l’intérieur.

Confirmer dans le temps

L’objectif va maintenant être de prolonger cette euphorie ambiante le plus longtemps possible et bien sûr de durer dans le temps. La stabilité au poste de coach, ça compte aussi, particulièrement dans une franchise qui en a usé sept en sept ans (Byron Scott, Mike Brown, David Blatt, Tyronn Lue, Larry Drew, John Beilein.et donc JB Bickerstaff).

« Quand vous regardez les meilleures équipes et les meilleures franchises de cette ligue et il y a de la continuité », a-t-il ajouté. « Que ce soit dans le front office, le staff, le roster et je pense que c’est comme ça qu’on construit. Il est difficile de construire quand les choses changent constamment. Je pense que nous sommes dans une position où, si vous regardez notre roster, nous avons des gars qui sont là pour un moment. C’est la même chose avec le staff, nous sommes engagés pour une longue période ».

S’il parvient à aller au bout de son contrat actuel, JB Bickerstaff sera alors le coach qui aura été en poste le plus longtemps à Cleveland, succédant à Lenny Wilkens (1986-1993).