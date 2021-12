Nikola Jokic, un MVP toujours plus « valuable »

À l’instar de Giannis Antetokounmpo en 2020, lors de son deuxième titre consécutif de MVP, Nikola Jokic parvient cette année à réaliser une saison encore plus efficace que l’an passé sur le plan statistique. Le MVP 2021 a en effet bouclé l’exercice 2020/21 avec un PER de 31.28, soit la 11e meilleure saison individuelle de l’histoire de la NBA.

Cette saison ? Après 31 matchs, le « Joker » affiche un PER de 32.99, le plus élevé de la ligue, mais surtout… le plus élevé de l’histoire de la NBA.

Si on se plonge en détails dans les stats avancées, cela donne un Jokic qui score moins que l’an passé (25.9 contre 26.4), mais qui prend davantage de rebonds (13.4 contre 10.8) et s’avère plus efficace aux tirs (57.5% aux tirs contre 56.6%) sur un volume légèrement plus faible (17.8 tirs par match contre 18).

Un joueur qui pèse des deux côtés du terrain

Moteur offensif des Nuggets, Nikola Jokic affine saison après saison sa prise de décision, toujours plus efficace. Mais pour son entourage dans le vestiaire, c’est défensivement que la progression est la plus évidente.

« Ce qui me saute aux yeux, et certains vont se moquer, c’est qu’il très efficace défensivement » affirmait Mike Malone. « Vous ne pouvez pas dire le contraire. Toutes ces données analytiques appliquées à d’autres joueurs, quand vous les appliquez à Nikola Jokic, cela vous dit qu’il devrait être dans une All-Defensive Team. »

Si on se fie aux chiffres, le tacticien des Nuggets a raison. Quand son pivot est sur le terrain, Denver affiche une évaluation défensive de 103.7 points sur 100 possessions, d’après NBA.com. Quand il est sur le banc, cette évaluation grimpe à 114.8. Par ailleurs, toujours d’après NBA.com, il est deuxième parmi tous les pivots de la ligue au classement des interceptions (1.3) et des balles déviées (2.5).

« Je le dis à beaucoup de monde (qu’il est sous-estimé défensivement) » se vante Monte Morris. « Il a de très, très bonnes mains. Des longs bras. Il me sauve souvent la mise en défense sur pick-and-roll. »

Une reconnaissance individuelle liée au succès de son équipe

Alors qu’il détient pour le moment le PER le plus élevé de l’histoire, Nikola Jokic n’apparaît pourtant que comme un outsider pour le titre de MVP. La faute à un Stephen Curry et un Kevin Durant qui planent sur le reste de la ligue, mais la « faute » surtout au succès collectif modéré des Nuggets cette saison, qui pointent à la sixième place de la Conférence Ouest avec 15 victoires et 16 défaites.

Jamal Murray et Michael Porter Jr. absents pour plusieurs mois, Denver devra se rapprocher du Top 3 de sa conférence pour que le Serbe concurrence réellement le duo Durant-Curry. Une mission loin d’être impossible puisque le club de « Mile High City » n’a que 4 victoires de retard sur Memphis, actuel quatrième de la Conférence.

Pour Monte Morris, l’avis du grand public importe peu car les observateurs, selon lui, ne peuvent pas ignorer la saison exceptionnelle de son coéquipier. « Les vrais connaisseurs le savent. Les anciens joueurs, les Hall of Famers, ils savent que c’est difficile de poster des meilleures statistiques d’une saison sur l’autre. Si j’étais Nikola, je ne serais même pas agacé car les vrais connaisseurs savent la vérité. Quand le trophée sera attribué, et si ce n’est pas à lui, alors ses statistiques sont meilleures que tous les autres gars, la décision en sera risible. »