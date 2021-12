Des records malgré tout pour LeBron James

La 11e victoire attendra pour LeBron James, mais l’ailier des Lakers a confirmé, face aux Nets, qu’il était bien le Monsieur Noël de la NBA. Avec 39 points (sans oublier 9 rebonds et 7 passes), il a largement dépassé Kobe Bryant au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire des « Christmas Games ».

Pour doubler l’ancienne idole du Staples Center, « LBJ » n’avait besoin que de 13 points. Ce fut fait dès le deuxième quart-temps. Et autre petit record pour lui : ses 14 shoots marqués en font le joueur le plus prolifique en matière de tirs convertis, toujours devant Kobe Bryant, qui avait inscrit 395 points en 137 tirs.

LeBron James est ainsi désormais à 422 points et 150 shoots marqués en 16 matches (26.3 points de moyenne) joués le 25 décembre.

« Je n’ai jamais vu un joueur comme lui », déclare David Fizdale au Los Angeles Times. « Il nous a offert un magnifique spectacle ces dernières années et continue pour nous en ce jour de Noël. Battre ces records, c’est fantastique. Je peux dire que j’étais là. »

Malheureusement pour les Lakers : ils doivent le faire souffler…

En revanche, le « Christmas King » n’a pas encore battu le record de victoires à Noël. Cette défaite contre Brooklyn le prive d’un 11e succès, il est donc toujours à égalité avec son ancien coéquipier Dwyane Wade, 10 victoires chacun.

Et c’est sans doute le plus important actuellement : le nouveau revers des Lakers (le cinquième de suite) alors que LeBron James affiche un niveau de jeu remarquable (il est sur quatre matches d’affilée à plus de 30 points) pour un joueur qui aura, rappelons-le, 37 ans dans quatre jours…

Un deuxième LeBron James sous le sapin aurait été grandement apprécié par la franchise championne en 2020.

« Peut-on le cloner ? », espère le coach intérimaire de Los Angeles, qui a vu LeBron James finir avec un +/- de +9 face aux Nets, mais doit bien le faire souffler de temps en temps, ce qui entraîne une lourde chute dans l’efficacité des Californiens. « Si quelqu’un connaît de bons scientifiques, on peut le cloner. Plus sérieusement, je ne sais pas mais on doit trouver une solution. »