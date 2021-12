Draymond Green livre quelques secrets de son art de la défense

Sans Klay Thompson et avec un effectif aussi remodelé, personne n’aurait imaginé les Warriors revenir au premier plan lors de cette première partie de saison régulière. Et pourtant, les coéquipiers de Stephen Curry ont longtemps été numéros 1 de la NBA, et après une trentaine de matches, ils n’ont qu’une défaite de moins que les Suns. Ce soir, ils ont la possibilité de reprendre leur place sur le trône puisqu’ils se déplacent à Phoenix, et ils s’appuieront encore sur leur défense pour tenter de faire la différence. Seule formation à encaisser moins de 100 points par match sur 100 possessions, les Warriors peuvent compter sur un immense Draymond Green comme leader.

Pour NBA.com, il a livré quelques secrets sur son art. D’abord, il y la parole et la communication.

« Un joueur qui parle bien et ne se place pas bien a beaucoup plus de chances de réussir en défense qu’un gars qui se place bien mais ne parle pas. La défense est une question de communication. La défense est une zone grise. Une équipe va mettre en place un écran pour son arrière et le gars s’échappe, et on se retrouve illico face à une zone grise là. La défense est faite d’un million de zones grises différentes, et si vous ne communiquez pas, ces zones grises se transforment en confusion. »

Heureusement, en parlant, on peut aider ses coéquipiers à se placer, à combler les brèches et à perturber l’attaque.

« Si vous communiquez, alors vous vous frayez un chemin à travers ces zones. Il n’y a plus de confusion. Cela signifie que vous avez nettoyé les zones grises et que vous les avez rendues très noires ou blanches. C’est donc extrêmement important, surtout pour votre intérieur. Car le plus souvent, vous êtes la dernière ligne de la défense. Vous êtes les yeux de tout le monde. Vous pouvez voir tout ce qui se passe. Parfois, vous avez un arrière qui défend sur le ballon qui ne voit rien derrière lui, qui n’a pas la moindre idée. Donc si vous ne parlez pas, et que vous êtes uniquement les yeux de toute la défense, ça ne marche pas. »

« Le plus souvent, le gars qui fait plein d’interceptions ou plein de contres, est meilleur défenseur de l’année. Je pense juste que ça ne résume pas tout ce qu’il y a derrière la défense »

Ce que Green souhaite aussi mettre en avant, ce sont les rotations, les placements et l’anticipation. A son grand regret, la NBA récompense souvent les meilleurs intercepteurs et les meilleurs contreurs comme « Defensive Player Of The Year », et plus rarement les « patrons » de la défense. Marc Gasol aux Grizzlies ou lui aux Warriors restent de rares exceptions.

« C’est comme ça que je regarde la défense… Quand je regarde un extrait d’un match ou un match, je ne regarde pas le gars qui coupe les lignes de passes pour aller chercher l’interception. Ce gars va le plus souvent complètement détruire notre coquille. Il détruit les rotations, et le plus important, il fait un pari, il prend un risque. Et dans la vie, quand on fait un pari, on a plus de chances de perdre que de gagner. La défense va sans doute souffrir avec ce type de joueur, qui va tuer notre placement. »

Pour Green, c’est exactement pareil pour les contreurs.

« Pour être un très grand défenseur, il ne suffit pas de faire des contres. On n’a jamais dit que LeBron James était un super joueur parce qu’il marquait des points. On n’a jamais dit qu’il était un super joueur parce que c’est un bon passeur. On n’a jamais dit que c’était un super joueur parce qu’il dirige bien son équipe. On dit que LeBron est un super joueur parce qu’il fait tout ça. Historiquement, on ne regarde pas la défense comme ça. Le plus souvent, le gars qui fait plein d’interceptions ou plein de contres, est meilleur défenseur de l’année. Je pense juste que ça ne résume pas tout ce qu’il y a derrière la défense. »