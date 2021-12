La soirée parfaite (et improbable) de Keita Bates-Diop

Face aux Clippers plus tôt dans la semaine, il avait dû se contenter de quatre petites minutes de jeu et de deux points inscrits. Contre le Jazz, au démarrage au « road trip » des Spurs, il n’était même pas entré sur le parquet…

Cette nuit, Gregg Popovich n’a pas hésité à envoyer Keita Bates-Diop, pour 27 minutes, dans le grand bain contre LeBron James et les Lakers. L’ailier fort s’est fait remarquer dès l’entame du second quart-temps en coupant une passe du « King » justement, avant d’aller finir seul en contre-attaque, avec un « lay-up ».

Le premier panier d’une longue série pour lui. Face au laxisme de la défense intérieure des Lakers, « KBP » a multiplié les coupes intelligentes au cercle. Avec leur qualité de passe, Dejounte Murray et Derrick White ont distribué vers leur intérieur toujours bien placé.

« J’ai lu la défense et fait mes déplacements. Je ne pense pas avoir beaucoup dribblé. Mes coéquipiers m’ont simplement trouvé », constate le MVP texan de la soirée. Celui-ci, en plus de sanctionner à foison sous le cercle, s’est même permis de faire parler son adresse longue distance dans le dernier quart avec trois paniers primés.

Histoire de bien terminer une soirée parfaite avec 30 points (11/11 aux tirs), 7 rebonds, 35 d’évaluation et +20 au score lorsqu’il était sur le parquet. Le précédent record en carrière de l’ancien joueur des Wolves et des Nuggets, drafté en 2018 à la 48e place, remontait à 2019 avec… 22 points inscrits.

Tim Duncan: 33 pts on 11/14 to shut down the Forum

Keita Bates-Diop: 30 pts on 11/11 to shut down Staples pic.twitter.com/hMaxF6674h — Josh Paredes (@Josh810) December 24, 2021

« Keita a été fantastique », qualifie son coach. « Il a été bon des deux côtés du terrain. On a à peine pu limiter LeBron (36 points), mais il a fait de son mieux. Il a bien shooté et bougé sans ballon. » Le futur Hall of Famer en profite pour saluer la performance collective de son équipe, appréciant l’impact de certains remplaçants qui « ont surpassé les titulaires ».

Keita Bates-Diop, qui ne tournait qu’à quatre points de moyenne avant ce match, est évidemment l’un de ceux-là. Gregg Popovich s’attendait-il à une telle performance de sa part ?

« Ce serait ridicule d’attendre ça de lui », tranche logiquement le coach avant de décrire son remplaçant comme « le joueur le plus facile à coacher, un super coéquipier, de plus en plus discipliné et de plus en plus confiant. Il ne fait rien de spectaculaire mais il est toujours au bon endroit ».

Le Staples Center s’en souviendra alors que Keita Bates-Diop n’est que le 5e joueur depuis 2000 à compiler 30 points à 100% de réussite, après Dwight Howard, Nikola Jokic, Domantas Sabonis et Thomas Bryant.