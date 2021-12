Serge Ibaka a pu lâcher un peu de sa frustration

Titulaire indispensable partout où il a joué, Serge Ibaka n’a pas beaucoup connu de « DNP » dans sa longue et glorieuse carrière. Mais l’intérieur vétéran des Clippers a pour le coup dû rester scotché au banc pendant plusieurs matchs, dont cinq de suite, en ce mois de décembre 2021.

Mercredi soir, après la victoire face à Sacramento et un match convaincant pour lui avec 17 points et 5 rebonds, Ibaka s’est ouvert sur ces dernières semaines particulièrement compliquées avec son retour à la compétition, par l’intermédiaire d’un passage en G-League notamment.

« Ça a été un mois très étrange pour moi », a-t-il reconnu pour Sports Illustrated. « Ça m’a aidé à devenir plus fort. Tout ce que je pouvais faire, c’était de continuer à avancer et rester prêt. C’est la seule chose que je puisse encore contrôler. »

Longtemps à l’infirmerie la saison passée, et encore en début d’année, du fait de sa blessure au dos, Ibaka a également été remisé sur le banc à cause du bon niveau de jeu déployé par Isaiah Hartenstein au relais d’Ivica Zubac, titulaire dans la peinture californienne.

« Les choses changent, il faut simplement essayer de s’adapter. Parfois, ça peut être plus difficile quand on n’est pas habitué à ce genre de situations. C’est comme ça. Je dois m’y adapter, continuer à insister et aller de l’avant. »

Rester pro

Tombé à 4 points et 3 rebonds de moyenne, soit ses plus petites stats en carrière, y compris sa saison rookie à Oklahoma City (!), Ibaka n’avait pas vraiment rassuré depuis son retour aux affaires début novembre.

En manque évident de rythme de compétition après six mois sans jouer le moindre match, mécaniquement rouillé, même sur des finitions « faciles » près du cercle, Ibaka n’avait réussi qu’un match cette saison au-dessus des 10 points. Il a enfin retrouvé la lumière hier soir, avec 17 points à 7/9 aux tirs dont 2/3 à 3-points.

« Je vais être honnête avec vous, c’est très frustrant. En tant que coach, tu essayes de faire de ton mieux pour garder l’équipe unie et soudée, pour jouer le meilleur basket possible. En tant que joueur, eh bien, tu veux jouer aussi ! En même temps, ça peut être vraiment frustrant. Mais ça ne veut pas dire que ça va m’arrêter d’agir de manière professionnelle. »

S’envoyant lui-même en G-League pour retrouver du rythme, ce qu’il a fait avec un match à 22 points et 14 rebonds notamment, Ibaka va désormais jouer son va-tout dans la concurrence interne entre lui et Hartenstein. Son expérience et ses qualités défensives devraient parler pour lui s’il retrouve pleinement ses capacités physiques.

En tout état de cause, ne comptez pas sur lui pour semer la zizanie chez les Clippers. L’intérieur vétéran a passé l’âge… « Même quand je joue en G-League, mes chèques arrivent toujours. Je suis privilégié. C’est comme ça. Peu importe la situation, je vais continuer à travailler. Je vais continuer à rester professionnel, et rester prêt. C’est tout ce que je peux contrôler. »