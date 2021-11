Pour retrouver de la confiance, Serge Ibaka passe par la G-League

Avec 14 petites minutes en deux matches, les 7 et 9 novembre, le retour de Serge Ibaka fut très, très discret. Presque six mois après son dernier match et après des soucis au dos, l’intérieur retrouvait enfin les parquets et les Clippers préconisaient la patience avec leur joueur.

Sauf qu’il manque de rythme, de compétition et également de confiance. Pour retrouver tout ça, l’ancien du Thunder ou des Raptors a décidé de passer par la G-League. C’est sa volonté et pas celle de sa franchise. Un choix étonnant, pour un joueur de son calibre, champion NBA en 2019 et trois fois élu dans une All-Defensive Team, mais assumé.

« Parfois, nous, les joueurs, on pense à ce que les gens vont penser ou dire de nous », explique-t-il à l’Orange County-Register. « J’ai vu quelques commentaires sur ça, c’est marrant : les gens ne comprennent pas. Je pense que des joueurs peuvent me prendre en exemple. Car quand on est éloigné des parquets si longtemps, il faut parfois bosser dur pour retrouver la confiance, car personne ne va vous la donner. »

« Si j’étais Durant, je pourrais me permettre d’être assis pendant deux ans, de revenir et de jouer »

Avec ses 43 matches joués depuis septembre 2020 dans la « bulle », Serge Ibaka a besoin de retrouver des sensations. Avec humilité, il n’estime pas avoir le niveau pour le faire directement en NBA, comme certaines superstars.

« Kawhi Leonard, Kevin Durant ou Stephen Curry peuvent rester loin des parquets pendant des années puis revenir. On va leur donner des minutes, les laisser retrouver leur confiance. Si j’étais Durant, je pourrais me permettre d’être assis pendant deux ans, de revenir et de jouer. Quand on est Ibaka, il faut bosser. Je le fais depuis mon premier jour dans la ligue, c’est pourquoi je suis toujours là après 13 saisons. La seule chose qui me manque, c’est de jouer. »

Ce passage chez la petite sœur de la NBA, auprès de très jeunes joueurs, ne va pas seulement profiter à l’ancien de 32 ans.

« Quand tout ceci sera terminé, je devrai le remercier car il aura insisté sur le message que j’essaie de faire passer à ces jeunes joueurs, sur la façon de se préparer et de jouer », annonce Paul Hewitt, le coach des Agua Caliente Clippers. « Je l’ai entendu parler avec eux de tout et de rien, du repos, de l’alimentation, du physique. C’est un atout majeur pour mon staff et pour moi. Il faut avoir une sacrée humilité pour faire ça, car il y a mieux que de passer du temps avec nous, à New Jersey, dans nos hôtels. Il n’est pas habitué à ça, mais Ibaka a montré à tous qu’il essayait sérieusement de revenir à son meilleur niveau. »