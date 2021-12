Un point, c’est tout !

Pas évident de déterminer qui des Celtics ou des 76ers étaient les plus déplumés cette nuit. Al Horford, Josh Richardson ou Grant Williams tous à placés à l’isolement chez les premiers. Idem avec Andre Drummond, Shake Milton et Georges Niang côté Sixers, également privés de Tyrese Maxey et de Furkan Korkmaz.

Doc Rivers, comme Ime Udoka et la plupart de ses confrères de la ligue, a donc dû innover. Pour faire souffler ses titulaires, il s’est appuyé sur Isaiah Joe ainsi que sur trois rookies, Aaron Henry, Charles Bassey et Myles Powell, ce dernier ayant seulement été signé le week-end dernier.

« Aujourd’hui était le premier jour où j’ai rencontré tous les membres de l’équipe, le premier jour où j’ai rencontré Doc, Joel… C’était un rêve devenu réalité, mais il est temps de se remettre au travail maintenant », affiche le nouveau venu de G League, très impressionné par la prestation de son nouveau pivot.

En huit minutes de jeu, il a simplement eu le temps de manquer ses deux tentatives de tirs sans se montrer dans aucune autre catégorie statistique. À vrai dire, ses partenaires de banc n’ont pas brillé beaucoup plus. À eux quatre, ils ont cumulé… un tout petit point inscrit sur un lancer-franc d’Isaiah Joe, cinq tirs manqués et davantage de fautes commises (7) que de rebonds captés (6).

Opération limiter les dégâts

Malgré cet apport statistique famélique, Tobias Harris estime que « les minutes fournies et l’énergie déployée sur le terrain ont été très productives. On demande à des gars qui viennent d’arriver de jouer des minutes dans des matchs importants et de nous aider à gagner. Donc je pense que cela va prendre du temps et venir avec leur apprentissage du jeu. »

Les Sixers peuvent au moins se féliciter de ne pas avoir été largués au score lorsque ces remplaçants inattendus ont foulé le parquet. Trois des quatre concernés ont en effet terminé avec un ratio « +/- » certes minime mais positif sur le score.

« Ils n’ont pris que cinq tirs. On ne peut pas leur mettre ça sur le dos. Ils sont arrivés avec un sentiment d’urgence. Ils ont fait circuler la balle, offert des tirs ouverts et se sont battus en défense, je les ai trouvés super », énumère Joel Embiid.

Après la victoire, leur coach est même allé les féliciter. « Je leur ai dit : ‘Les gars du banc, vous étiez en feu ce soir ‘ avec tout sauf ce qui concerne les points marqués. Ils ont fait tellement de petites choses en attaque. C’est tout ce dont on avait besoin ce soir de leur part », termine un Doc Rivers satisfait, qui tout a même dû s’appuyer sur quatre titulaires à 40 minutes de jeu.