Joel Embiid (41 points !) terrasse Boston dans le « money-time »

Un Boston/Philadelphie possède toujours une saveur particulière. D’autant plus depuis quelques années, compte tenu de ces deux séries de playoffs que l’on recense entre les deux équipes, en 2018 (demi-finale de conférence) et 2020 (premier tour).

Cette nuit, la tension était d’ailleurs palpable sur le parquet, avec cet affrontement qui sentait bon le printemps et au cours duquel les défenses ont pris le meilleur sur les attaques. Finalement, ce sont les Sixers qui ont arraché la victoire au TD Garden (108-103), grâce à leur « money-time » bien mieux maîtrisé que celui des Celtics, guidés par Jaylen Brown (30 points).

Emmenés quant à eux par un immense Joel Embiid (41 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 4 contres !), qui plus est décisif sur la fin (17 points dans le dernier quart-temps), les joueurs de Philadelphie mettent ainsi fin à leur série de trois défaites d’affilée. En plus de repasser au-dessus des 50% de victoires, tandis que Boston repasse de son côté en-dessous.

Un succès qui fait du bien au moral des hommes de Doc Rivers, décimés par le Covid-19 au même titre que ceux d’Ime Udoka, et qui ont longtemps fait la course en tête dans cette partie, avant de laisser les commandes à la franchise du Massachusetts, à partir du troisième quart-temps. Puis de reprendre l’avantage dans les derniers instants du quatrième, dans le sillage de Joel Embiid, parfaitement épaulé auparavant par Seth Curry (26 points, 7 passes) et Tobias Harris (25 points, 7 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Joel Embiid en patron dans le « money-time ». Sans Robert Williams, Al Horford ou encore Grant Williams, les Celtics s’attendaient à souffrir en défense face au Camerounais. Celui-ci a confirmé ces craintes, livrant un quatrième quart-temps de folie pour offrir la victoire aux Sixers. À mi-distance, avec ses petits « fadeaways » et « stepbacks » sur une jambe, ou aux lancers, le pivot All-Star a écoeuré Boston, qui menait encore 97-90 à quatre minutes de la fin, avant d’encaisser un 18-6 cinglant. Et « JoJo » n’y est pas étranger, lui qui a notamment inscrit les 9 derniers points de son équipe, pour totaliser 17 unités sur la période.

— Le collectif de Boston n’a pas suffi. Pour s’opposer au trio Curry/Harris/Embiid, les Celtics se sont longtemps appuyés sur leur collectif, pour compenser la maladresse de Jayson Tatum et Jaylen Brown en première mi-temps. On a même cru à partir du troisième quart-temps que cette variété d’options offensives allait finalement avoir raison des individualités des Sixers, mais un dernier acte trop mal négocié a fait voler en éclats les espoirs de Boston. Tout juste élu Joueur de la semaine à l’Est, Jayson Tatum, étouffé par Matisse Thybulle, s’est raté et il pourra notamment regretter ses 6 ballons perdus ou son petit 5/14 aux tirs.

— Quand l’alarme incendie fait des siennes. L’incompréhension était totale au TD Garden, lorsqu’une alerte évacuation a été déclenchée dans la salle, quelques instants seulement avant le « jump-ball ». Au regard du contexte sanitaire actuel, certains se sont sans doute crus un an et demi en arrière, un soir de mars 2020, quand la saison s’est subitement mise sur pause avant qu’un Thunder/Jazz ne débute. Mais, finalement, ce ne fut rien de bien grave cette nuit, puisque les Celtics et les Sixers se sont affrontés comme prévu. Avec un simple quart d’heure de retard, causé par la rupture d’un tuyau dans l’un des stands du Garden.

TOPS/FLOPS

✅ Seth Curry et Tobias Harris. Avant que Joel Embiid ne porte tout Philadelphie sur ses épaules dans le dernier acte, les Sixers ont aussi pu compter sur les exploits de leur paire Curry/Harris pour faire la course en tête, puis rester dans la roue des Celtics, dans les trois premiers quarts-temps. Que ce soit à mi-distance, à 3-points ou aux lancers, les deux lieutenants de « JoJo » se sont baladés dans la défense de ces Celtics incapables de les ralentir véritablement. À l’arrivée, Curry et Harris cumulent donc 51 points ensemble, avec quelques jolis décalages (10 passes) et à un super 17/27 aux tirs, 6/6 à 3-points et 11/13 aux lancers !

✅ Payton Pritchard. Il aurait pu être le héros inattendu des Celtics aujourd’hui, mais le meneur de poche de Boston est tombé sur plus fort que lui. Avec ses 14 points en sortie de banc, dont 7 dans le dernier quart-temps, celui-ci a une nouvelle fois pesé sur un match, après sa belle prestation de samedi soir, face aux Knicks. Son culot à 3-points et son activité des deux côtés du parquet ont constamment boosté les hommes d’Ime Udoka. Un apport bienvenu, qui contraste avec la performance de Dennis Schröder (8 points, à 3/10 aux tirs), transparent et probablement à court de rythme pour son retour après deux rencontres d’absence.

⛔ La défense d’Enes Freedom. Fidèle à sa nouvelle identité, le pivot des Celtics a laissé beaucoup trop de liberté aux Sixers. Même s’il s’est bien battu cette nuit, au point de terminer en double-double (15 points, 11 rebonds), l’Américano-Turc a souffert le martyr face à Joel Embiid, tout au long de la partie. Surtout dans le dernier acte, où le Camerounais lui a fait la totale. Incapable de ressortir au large, ou ne serait-ce que de monter assez haut pour gêner les attaquants sur le « pick-and-roll », l’intérieur a ainsi plombé les siens avec ses lacunes en défense. Et on en regretterait presque les 7 petites minutes de jeu offertes à Bruno Fernando.

⛔ Les autres joueurs de Philadelphie. En dehors de Seth Curry, Tobias Harris et Joel Embiid, auteurs de 92 points (!) à trois, les six autres joueurs des Sixers entrés en jeu cette nuit ont cumulé seulement 16 points, à 5/17 aux tirs. Si la victoire est certes présente à l’arrivée, il s’en est fallu de peu pour que Philadelphie ne concède une quatrième défaite consécutive. À l’avenir, et au vu des nombreuses absences de la franchise, il en faudra donc davantage en attaque de la part des Danny Green, Matisse Thybulle et Isaiah Joe, pour éviter que le trio Curry/Harris/Embiid ne s’épuise et ne finisse les matchs sur les rotules.

LA SUITE

Boston (15-16) : réception de Cleveland, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).

Philadelphie (16-15) : réception d’Atlanta, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00).