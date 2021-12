Une raquette bien trouée chez les Clippers

Nicolas Batum avait déjà fait la remarque après la défaite sur le fil contre le Thunder. « Le rebond offensif était affreux », avait concédé le Français pour l’OCR. « Ils ont pris 17 rebonds offensifs et on perd au buzzer ? »

Il y avait donc de quoi avoir des regrets et Tyronn Lue attendait alors une réaction collective face aux Spurs ce lundi soir. « On doit faire mieux pour s’engager au rebond. On ne peut pas seulement attendre des efforts de nos intérieurs pour prendre les rebonds » pestait ainsi l’entraîneur californien.

Sauf que ce fut pire encore. Après les 17 rebonds offensifs du Thunder, les Clippers ont vu les Spurs venir gober 23 rebonds dans leur raquette !

« Ils ont pris 114 shoots et 23 rebonds offensifs ? Je ne sais même pas si j’ai déjà vu ça », se lamente le coach des Clippers, toujours pour l’OCR. « C’était une pluie de layups, une promenade de santé pour eux. On doit se regarder dans le miroir et être plus physique mercredi, sinon, ce sera le même résultat. »

Même sensation d’impuissance de la part des joueurs. « On n’a pas été assez dur : aucun effort, aucun rebond », regrette Ivica Zubac. « On n’était pas concentré collectivement », poursuit Paul George, de retour après cinq matches manqués. « On était léthargique, mou. L’énergie et les efforts n’étaient pas là. »

« On fait le boulot pendant 20 secondes, on force un tir difficile et ça revient encore et encore. C’est frustrant »

C’est l’effet boule de neige pour les Clippers. Ils laissent l’adversaire prendre des rebonds et perdent alors en intensité, ce qui permet aux équipes adverses de se frayer un chemin encore plus simple jusqu’au panier…

« On donne 30 shoots de plus à l’adversaire donc on ne peut pas gagner comme ça. Ça nous plombe quand on ne peut pas bloquer les rebonds », explique « PG ». « Ça tue l’énergie de l’équipe », précise Ivica Zubac. « C’est dur de voir tous ces rebonds et ces shoots. C’est compliqué de défendre deux ou trois shoots de suite. On fait le boulot pendant 20 secondes, on force un tir difficile et ça revient encore et encore. C’est frustrant. »

Ce souci au rebond, qui ne date pas des derniers jours (les Clippers sont la 25e équipe de NBA au rebond défensif, ne sécurisant que 71.5% des tirs adverses ratés), pouvait parfois s’expliquer par le « small ball » de Tyronn Lue, qui privait les Clippers de taille. Surtout quand Kawhi Leonard se fait toujours attendre.

Le précieux Isaiah Hartenstein était absent contre les Spurs, mais présent face au Thunder, alors que Serge Ibaka, lui, a fait le contraire et a joué face aux Texans. Mais comme l’ancien d’Oklahoma City peine à retrouver sa meilleure forme, surtout offensivement, son coach ne peut guère compter sur lui jusqu’à maintenant.