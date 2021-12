Michael Jordan investit dans le fan club du futur

Metaverse, NFT, cryptomonnaie, blockchain, réalité augmentée… Depuis plus d’un an, Internet est entré dans une autre dimension, et Michael Jordan, en bon businessman, veut prendre le train en marche.

Pour cela, il a décidé d’épauler son fils Jeffrey pour la création d’Heir, une sorte de « fan club » 3.0 qui promet de relier les stars du sport et leurs fans. Pour cela, ils ont levé 10 millions de dollars et parmi les investisseurs, on retrouve Lonzo Ball, Wes Wesley, le vice-président des Knicks ou encore Alexis Ohanian (cofondateur de Reddit).

À la tête de la société, Jeffrey Jordan donc, aidé de Daniel George, fondateur de l’agence Limitless Creative, et Jeron Smith, qui s’occupait de la communication de Stephen Curry.

Selon Variety, l’objectif est donc de créer un « club » payant où les places sont limitées puisqu’on évoque un chiffre maximum de 0,5 à 1% du nombre de « followers » d’un sportif sur les réseaux sociaux. Ce sera donc très « select », et selon le nombre de fans inscrits dans leur « cercle », les sportifs partageront et mettront en vente des actifs numériques (NFT) sur lesquels Heir prendra une commission. D’abord de 20% pour le lancement, et le sportif garde 80%, puis ce sera du 50/50. C’est sur les abonnements et la vente de ses biens numériques (des highlights essentiellement) que Heir compte se rémunérer, mais aussi sur la revente des abonnements puisqu’il sera possible pour un fan de revendre sa place.

Ensuite, on retrouve le principe classique d’un « fan club » avec la possibilité pour les abonnés d’accéder à des contenus exclusifs, comme des vidéos, des séquences de questions/réponses, des quiz ou encore un accès aux playlists des sportifs ou aux derniers contenus qu’ils ont regardé sur Netflix. Pour que les fans s’impliquent, un système de récompense sera mis en place.

Le lancement de Heir est prévu en 2022, et dans un premier temps, les créateurs visent des stars NBA, de la WNBA et les meilleurs joueurs NCAA.