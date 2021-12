Trois nouveaux coloris à venir pour la Dame 8

La huitième chaussure signature de Damian Lillard signée par adidas confirme son arrivée en grande pompe sur le marché de la sneaker. Après avoir dévoilé le premier coloris « Bold Purple/Electric Yellow » dont la sortie est prévue le 19 décembre, trois nouvelles Dame 8 sont déjà prêtes pour début 2022 !

Chaque version a sa petite déclinaison perso qu’on retrouve retranscrite sur une languette au niveau de la partie latérale du talon. À commencer par la « 4th QT K.O. » en rapport au côté « clutch » de Damian Lillard, en blanc, noir et bleu ciel. Viennent ensuite la « Dame Time », aux couleurs de Portland, en blanc, noir et rouge, et la « Respect my name », la plus « flashy », en bleu turquoise et rose.

La Dame 8 sera vendue à 120 dollars.

