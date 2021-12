Le MVP de la nuit | Kevin Durant, le rescapé heureux

S’il n’y avait pas eu autant de joueurs en quarantaine, dont James Harden, Kevin Durant n’aurait sans doute pas joué face aux Raptors. Il était incertain à cause d’une petite entorse à la cheville, mais le Covid-19 est passé par là, et il était bien présent à l’entre-deux aux côtés de David Duke Jr et de Nic Claxton.

« On a débattu de la situation de Kevin. On parle d’un franchise player. On ne voulait pas prendre de risque, et on est plus prudent que lui. Mais il voulait vraiment jouer, et c’est comme ça. Au final, c’était son choix » a expliqué Steve Nash.

Et le coach des Nets n’a évidemment pas regretté que son joueur serre les dents puisqu’il a été remarquable de la première à la dernière minute de la prolongation avec son 14e triple-double en carrière avec 34 points, 13 rebonds et 11 passes à 13 sur 29 aux tirs. Moins en vue dans la fin du 4e quart-temps, Durant retrouve des forces dans la prolongation pour replacer les Nets sur les bons rails, et sa joie faisait plaisir à voir.

« Les mots manquent pour dire à quel point je suis fier de faire partie de ce groupe »

« Je ne peux même pas expliquer ce que je ressens. Il nous manque sept joueurs, et on aurait pu facilement faire une croix sur ce match » rappelle l’ailier All-Star. « Je suis tellement fier de faire partie de ce groupe, et de jouer avec ses jeunes gamins. C’était incroyable ! »

Kevin Durant évoque là les performances des anonymes David Duke Jr, Kessler Edwards ou encore Day’Ron Sharpe qui ont tenu la baraque à des moments où KD était dans le dur.

« J’étais clairement cramé dans le 4e quart-temps. De voir Kessler, Patty, Duke et Blake marquer dans le 4e quart-temps m’a redonné de l’énergie pour attaquer la prolongation » poursuit le meilleur marqueur de la NBA. « J’ai été capable de mettre quelques tirs dans la prolongation pour nous donner un petit matelas d’avance. Patty était juste un assassin ce soir. C’était un effort collectif total, et les mots manquent pour dire à quel point je suis fier de faire partie de ce groupe. »