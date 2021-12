Kevin Love se déchaîne sur le Heat

Match charnière pour les Cavaliers puisque cette victoire face au Heat (105-94) leur permet de grimper à la 4e place de la conférence Est, et de chiper la place du… Heat ! C’est la 4e victoire d’affilée des coéquipiers de Darius Garland, et c’est le duo Okoro-Markkanen qui est le premier en action avec une belle alternance dans le jeu. Même sur jeu placé, les Cavaliers sont très agressifs, et le Heat met quelques minutes à s’adapter.

C’est PJ Tucker qui lance la machine à Miami, tandis que Tyler Herro marque au buzzer pour donner l’avantage aux siens (25-23). Avec une connexion Garland-Allen qui fonctionne, Cleveland signe un 8-0 pour prendre les commandes (35-31), et lâche les chevaux. La défense du Heat est prise dans la vitesse mais aussi la hauteur, et les partenaires d’Evan Mobley signent ensuite un 10-0 pour prendre le large (52-38).

Au retour des vestiaires, Kyle Lowry casse les chevilles de Markkanen, et ramène Miami à -1 sur un 10-0 (55-54). JB Bickerstaff cherche un second souffle, et alors que Tucker avait égalisé (64-64), c’est Kevin Love qui va prendre feu. Entré en fin de 3e quart-temps, l’ancien All-Star se déchaîne, et il signe six points de suite pour creuser à nouveau l’écart (77-66). Tucker lui répond, mais Love insiste, et il va chercher le And-1.

Le Heat est sur les talons, et Cleveland signe un nouveau 8-0 pour prendre 12 points d’avance. Avec le duo Rubio-Love aux manettes, Cleveland maîtrise son sujet, et Love, après une feinte de grand-père, plante le 3-points assassin qui passe l’écart à +16 (100-84). Victoire finale 105-94 pour des Cavaliers au contact des meilleures équipes de l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de chaud de Love. Alors que sa formation cherchait un second souffle, Kevin Love a changé le visage de la rencontre avec 23 points en seconde mi-temps ! Le 7e homme des Cavaliers ne s’est pas contenté de rester derrière la ligne à 3-points puisqu’il est aussi allé provoquer les intérieurs.

– Les lancers-francs. Agressifs, les Cavaliers sont allés chercher des lancers-francs, et ils signent un 17 sur 18 sur la ligne. Une adresse essentielle à des moments où le Heat tentait un comeback. En face, Miami ne réalise qu’un 5 sur 9 aux lancers, et on a souvent vu Lowry râler sur les arbitres.

– La zone des Cavaliers. Avec son « very tall ball », Cleveland n’hésite pas à défendre en zone avec une sorte de 3-2 qui se transforme en 2-1-2. Les grands sont obligés d’être très mobiles, et si ça gène les shooteurs adverses, parfois, ils se font piéger, comme Markkanen qui s’est retrouvé les fesses au sol sur une simple feinte de Lowry.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Love. Son entrée en jeu est décisive avec 23 points et 9 rebonds en 24 minutes. L’intérieur inscrit tous ses points en deuxième mi-temps et il ne s’est pas contenté d’allumer de loin. Son entente avec Ricky Rubio est précieuse, et ça fait évidemment plaisir de le voir aussi radieux sur un terrain.

✅ Isaac Okoro. Une vraie métamorphose. Incité par son coach et ses coéquipiers à se lâcher en attaque, le « sophomore » tient la baraque en première mi-temps par son agressivité vers le cercle mais aussi son adresse à 3-points. À confirmer, mais il peut prendre une toute autre dimension, d’autant qu’il fait toujours aussi mal en défense.

✅ PJ Tucker. Il a été le meilleur joueur du Heat, et c’est lui qui a tenu l’équipe à bout de bras pendant 30 minutes. Il a clairement manqué de soutien, notamment sur les extérieurs, mais il n’a rien à se reprocher avec ses gros rebonds offensifs, ses floaters… Il termine à une unité de son record en carrière.

⛔ Le duo Robinson/Herro. Les pistoleros sont passés à côté de leur match, à la fois gênés par la défense des Cavaliers mais aussi par un manque de créativité. L’un comme l’autre n’ont pas provoqué les choses, et Tyler Herro a même semblé ailleurs par moment. Le seul highlight de Robinson, c’est cette passe dans le dos au coeur du 10-0 du début de deuxième mi-temps. C’est maigre.

LA SUITE

Miami (16-12) : Déplacement compliqué à Philadelphie mercredi.

Cleveland (17-12) : Réception des Rockets mercredi pour viser le 5 sur 5.