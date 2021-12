Feuilleton Ben Simmons : les Lakers dans la course ?

Depuis une semaine, on sait que ça s’agite en coulisses autour du cas Ben Simmons. Dans deux mois, c’est la « trade deadline », et les équipes intéressées par son profil commencent à jauger les motivations des Sixers, maîtres du destin de leur meneur de jeu. Selon The Athletic, on compte désormais sept postulants, et on retrouve toujours le quatuor habituel avec Minnesota, Portland, Sacramento et Indiana. À ces quatre formations, il faudrait ajouter les Knicks, les Cavaliers et les Lakers.

Pour New York, déjà sur la piste de Damian Lillard, il s’agit de renforcer le poste de meneur, point faible de l’équipe avec la mise à l’écart de Kemba Walker.

Les Knicks ont aussi beaucoup perdu en défense, et Ben Simmons serait le joueur idéal dans cette formation. Sauf qu’on ne voit pas comment les Sixers pourraient trouver leur bonheur dans l’effectif new-yorkais. RJ Barrett a le potentiel d’un futur All-Star, mais est-ce suffisant avec quelques premiers tours de Draft en plus ?

Du côté de Cleveland, on n’a pas peur de grandir l’équipe, et Ben Simmons serait parfait pour épauler Darius Garland à l’arrière. Comme Collin Sexton ne rejouera pas avant la saison prochaine, et qu’il sera d’ailleurs free agent, on voit mal les Sixers craquer pour lui en pleine saison.

Enfin, il y aurait les Lakers et peut-être que c’est Rich Paul, agent de LeBron James et d’Anthony Davis, qui fait courir le bruit… Si cette piste était sérieuse, Russell Westbrook serait la contrepartie idéale, mais ce n’est pas certain que Daryl Morey retente l’expérience après leur échec commun aux Rockets.