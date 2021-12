Covid-19 : Erik Spoelstra ne comprend pas pourquoi on isole les joueurs asymptomatiques

Alors que la NBA a reporté deux matchs des Bulls, beaucoup trop affaiblis par le Covid-19, beaucoup d’autres équipes doivent également jongler avec les absences. À Miami, qui doit déjà faire avec les blessures de Bam Adebayo, Jimmy Butler et Markieff Morris, c’est Caleb Martin qui est ainsi parti à l’isolement.

De quoi visiblement agacer Erik Spoelstra, qui semble ne pas bien comprendre le but du protocole sanitaire.

« On va tous devoir trouver des solutions », explique-t-il ainsi à propos des prochains matchs. « Est-ce que les joueurs manquent des matchs parce qu’ils ont des symptômes ? Ou est-ce qu’ils sont asymptomatiques ? Tout le monde a-t-il été vacciné et reçu sa dose supplémentaire ? Pourquoi alors est-ce qu’ils seraient tenus davantage à l’écart que s’ils avaient la grippe ? Je pense qu’il y a une contradiction sur ce point et que si vous cherchez vraiment, que vous testez davantage, vous allez probablement trouver quelque chose ».

Pour l’entraîneur floridien, la mise à l’écart de Caleb Martin, qui sortait de son meilleur match de la saison, avec 28 points à 6/8 de loin et 8 rebonds face aux Bucks, est difficile à digérer.

« Il était frustré », confirme le coach. « Allons donc, il réussit le meilleur match de sa carrière d’athlète professionnel. Il se préparait à jouer la rencontre de samedi (face aux Bulls). Il se sentait en état de jouer. Je comprends sa frustration. Je la ressens. C’est une période à part, c’est très différent de ce que c’était il y a deux saisons. Mais que des asymptomatiques soient écartés… Je ne sais pas si c’est la réponse de les mettre à l’écart pour une telle durée, deux semaines à dix jours, sans aucun recours. »

Le problème, et c’est l’une des plus grosses difficultés avec le Covid-19, c’est que les asymptomatiques sont également contagieux. Si la NBA les isole, jusqu’à ce qu’ils rendent deux tests PCR négatifs à 24 heures d’intervalle, c’est donc pour éviter qu’ils contaminent d’autres personnes (joueurs ou membres du staff).

« Je comprends les deux arguments » conclut Erik Spoelstra. « C’est compliqué. Il n’y a pas de décisions faciles pour la ligue, nous ou le syndicat des joueurs. Ce sont des décisions difficiles. Nous devons juste continuer d’être vigilants autant que possible, être responsables, faire ce que nous pouvons faire et ensuite voir si cela peut prendre un chemin différent par rapport à l’année dernière. »