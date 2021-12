Cam Thomas marque encore des points dans la rotation des Nets

Les 51 points de Kevin Durant ont logiquement éclipsé le reste. Sur le parquet des Pistons, le meilleur marqueur de la ligue a terminé avec un impressionnant +25 lorsqu’il était en jeu. L’un de ses coéquipiers a pourtant fait un peu mieux que lui : Cam Thomas (+27).

Avec ses 13 points, 4 rebonds et 3 passes, l’arrière a donné un coup de jus à son équipe durant 29 minutes. Le rookie a eu le plus d’impact dans la dernière période, avec 9 points, là où les Nets ont fait la différence (13-30).

« C’était bien, il s’est montré un peu plus agressif », apprécie Steve Nash. « Il a envoyé à trois ou à deux points en contre-attaque. Il a joué dans ses spots et s’est montré confiant. C’est le plus important. Lorsqu’il prend les bonnes décisions, dans ses espaces et quand il shoote avec confiance, c’est un très bon scoreur. »

Cette confiance, déjà remarquée depuis son arrivée à Brooklyn, est appréciée par ses coéquipiers. Kevin Durant rapporte par exemple une scène du match de vendredi, sur le parquet des Hawks : « Sur l’un des tirs qu’il a mis, il a crié mon nom. ‘Numéro 7 ! Numéro 7 ! Je suis ouvert !’ Je suis là genre : ‘Cam, je te vois gros’. Mais j’aime cette envie d’être présent, de réclamer le ballon et d’être celui qui soulage la pression sur James (Harden) et moi. »

Un « scoreur né »

Peu mobilisé lors du premier mois de compétition, le rookie a profité de la blessure de Joe Harris pour gagner des minutes et dépasser ainsi régulièrement la barre des 10 points. Sur ses trois dernières sorties, il affiche d’ailleurs 14 points de moyenne avec de bien meilleurs pourcentages (49% dont 38.5% de loin) que sur l’ensemble de la saison.

Pour James Harden aussi, le mot clé avec lui est « confiance ». « C’est un scoreur né donc il est toujours prêt à marquer quoi qu’il arrive lorsqu’il est en jeu. On a besoin de lui pour marquer », juge le barbu. « J’adore jouer avec Cam », poursuit KD. « J’aime être à ses côtés au quotidien. En tant que vétéran, c’est un challenge mais c’est bon d’avoir cette énergie autour de soi, c’est sûr. »

KD remarque chez son jeune coéquipier une soif d’apprendre en côtoyant les meilleurs comme lui. « On se parle en permanence, sur qu’il doit faire dans certains cas. Son QI basket est très élevé pour un jeune joueur qui n’a pas beaucoup joué. Il s’adapte à nos différents cinq et comprend son rôle. On a besoin que sa confiance continue de grandir et qu’il se sente à l’aise des deux côtés du terrain. Je pense que cela va dans la bonne direction pour lui. »