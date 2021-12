Pour son fils, papa LeBron James fait de la résistance

L’expulsion contre les Pistons et le match de suspension qui a suivi, il y a trois semaines, ont marqué un tournant dans la saison de LeBron James. Irrégulier jusqu’à cette soirée à Detroit, il est depuis redevenu lui-même.

Les chiffres le prouvent à merveille puisque sur les huit derniers matches, la star des Lakers tourne à 29.8 points, 8 passes, 7.2 rebonds, 1.6 interception et 1.3 contre de moyenne. Du LeBron James pur jus, et même s’il va avoir 37 ans dans moins de trois semaines (le 30 décembre)…

« Le sommeil », livre le « King » à ESPN, quand il doit donner son secret. « La nuit dernière, j’ai fait minuit – 8 heures du matin, petit déjeuner, et sieste de 8h30 à 12h30. C’est pas mal, non ? »

Le Magic peut confirmer. LBJ a compilé 30 points, 11 rebonds, 10 passes (101e triple-double en carrière), sans oublier ses 3 contres, dans la réception d’Orlando, avec notamment 14 unités dans le troisième quart-temps.

« LeBron est arrivé, il a mis rapidement deux shoots primés », constate Jahmal Mosley pour analyser ce début de seconde période. « Et nous, on a manqué des tirs. Ils ont profité de ça pour faire le break. »

Heureux d’avoir vu son fils

Mais si l’ancien de Cleveland et Miami est toujours aussi performant, ce n’est pas uniquement grâce à sa préparation physique ou ses heures passées à se reposer, c’est aussi parce qu’il a une source de motivation familiale.

« J’ai vu mon fils jouer à Phoenix hier soir », affirme-t-il, en référence au match de Bronny James sur le parquet des Suns samedi soir auquel il a assisté avec Chris Paul. « Il m’inspire et je me sentais bien ce matin en me levant, car j’avais bien dormi, et parce que je l’avais vu jouer. »

Alors qu’on pouvait penser qu’il allait faire une saison régulière en mode diesel pour se préserver physiquement, LeBron James doit porter les Lakers dans ces moments un peu compliqués pour la franchise, qui se cherche encore. De quoi nourrir l’admiration de son coach, qui n’en manque jamais pour lui, et de Russell Westbrook.

« Il montre qu’il est encore capable de faire ce qu’il a réalisé pendant tant et tant d’années », déclare le meneur de jeu. « Dans la difficulté, il est toujours joyeux », poursuit le coach des Californiens. « Il donne tout et les efforts qu’il produit, ça inspire tout le groupe. Rien ne semble limiter ses ressources. »