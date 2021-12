Face aux Pelicans, les Spurs avaient gardé le meilleur pour la fin

Giflés par les Nuggets, les Spurs ont parfaitement réagi en s’imposant 112-97 à domicile face à des Pelicans à court de solutions dans la dernière ligne droite. Menés à deux minutes de la fin du 3e quart-temps (78-77), les coéquipiers de Dejounte Murray donnent un coup d’accélérateur au début du 4e quart-temps avec Tre Jones à la manœuvre et Derrick White à la finition.

San Antonio signe un 16-6 en cinq minutes pour prendre 13 points d’avance (99-86). Les interceptions se multiplient, les paniers faciles aussi, et Jakob Poeltl porte l’écart à +19 (112-93). Moment choisi par Willie Green pour hisser le drapeau blanc, et les Spurs s’imposent de 15 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un dernier quart-temps à sens unique. Finalement, la fessée reçue face aux Nuggets avait permis à Gregg Popovich de reposer ses joueurs, et ils avaient du jus dans le dernier quart-temps. C’est physiquement que les Spurs ont pris le dessus sur les Pelicans avec un jeu ultra-rapide pour attaquer la dernière ligne droite. Cela commence par un 7-0 avec les remplaçants, et les titulaires reviennent pour finir le boulot. Difficile de croire qu’on était dans le 4e quart-temps en voyant jouer les Spurs.

– Les points dans la raquette. Les Spurs sont numéros 1 de la conférence Ouest pour les points inscrits dans la peinture avec près de 54 points par match, et cette nuit, ils confirment cette qualité avec 66 points plantés près du cercle. Avec Murray et White, les Spurs ne cessent d’attaquer la raquette, et les Pelicans ont fini par craquer. Et comme Poeltl a dominé au rebond offensif, c’est autant de « secondes chances » près du cercle supplémentaires.

TOPS/FLOPS

✅ Le « Big Three » des Spurs. Gregg Popovich se découvre un nouveau « Big Three » (du pauvre) avec Dejounte Murray, Derrick White et Jakob Poeltl. Le premier signe un triple-double avec seulement une balle perdue. Le second noircit à nouveau la feuille, et défensivement, c’est devenu un vrai poison par ses mains actives. Quant à l’Autrichien, il a dominé Jonas Valanciunas, et ce n’est pas donné à tout le monde.

✅ Brandon Ingram. Même s’il n’a pas trouvé la mire de loin, Brandon Ingram continue de tenir son équipe à bout de bras. Il n’hésite pas à se frotter aux intérieurs adverses, et il fait jouer les autres. Un match plein mais c’est lorsqu’il se repose que les Spurs font le break.

⛔ Devonte’ Graham. Scoreur en sortie de banc à Charlotte, Graham a déçu ce soir, mangé dans l’intensité par Murray et White. Il n’a pas eu de tirs faciles, et il s’est retrouvé coupé de ses coéquipiers. Ce n’est pas un meneur de jeu et peut-être que Willie Green devrait plutôt l’utiliser comme 6e homme.

LA SUITE

San Antonio (10-16) : un repos bien mérité avant de recevoir les Hornets mercredi.

New Orleans (8-21) : un déplacement mercredi à OKC dans un match des mal-classés.