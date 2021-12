Les Mavericks dans le dur en attaque

Dallas continue de flinguer son bon début de saison. A Indianapolis, les Mavs ont concédé un 9e revers sur leurs 12 derniers matchs, affichant une fois de plus une attaque d’une pauvreté inquiétante. C’est en effet la cinquième fois en sept matchs que la franchise texane termine sous la barre des 100 points inscrits.

Sur le parquet des Pacers, c’est l’adresse extérieure qui a cruellement manqué, avec un 4/29 qui fait tâche, entre le 1/8 de Luka Doncic et le 1/9 de Tim Hardaway Jr.

« Ça craint d’être dans cette situation en ce moment, parce qu’on se bat, on joue dur, on essaie de faire les choses bien, mais on commet encore des erreurs sur le terrain, comme sur les écrans retards, les coupes dans le dos, des rotations, toutes ces petites choses qu’on doit encore corriger », a déploré Kristaps Porzingis (22 points à 9/17), un des seuls qui a tenu son rang en attaque, avec Jalen Brunson. « En plus de ça, nous avons des pourcentages au tir catastrophiques, donc c’est difficile de gagner comme ça ».

En quête d’équilibre et d’alternance

Pour ne rien arranger, Luka Doncic s’est à nouveau tordu la cheville gauche dans le troisième quart-temps et il a reconnu qu’il n’aurait sans doute pas dû jouer le dernier acte.

Le Slovène a également suggéré à son équipe de se rapprocher davantage du cercle le temps de laisser passer l’orage, Dallas faisant par ailleurs partie des équipes qui prennent le plus de tirs à 3-points de la ligue (5e avec 38.3 tentatives par match), pour une adresse qui n’est pas au rendez-vous (24e à 33.3% de réussite)..

« En ce moment, on ne met pas nos tirs. Je ne sais pas quel est notre pourcentage à 3-points, mais ça reste de bons tirs. Ce sont des tirs ouverts, c’est juste qu’on ne les met pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’on devrait attaquer plus la raquette et shooter moins à 3-points », a-t-il déclaré. « Je pense qu’on doit penser d’abord au cercle, à la peinture, et ensuite shooter de loin. Moi aussi aujourd’hui, j’ai pris beaucoup de mauvais tirs à 3-points. Parfois la défense est passée sous l’écran, et j’aurais dû y être mieux préparé ».

Kristaps Porzingis fait pour sa part confiance au travail et à l’importance de ne pas laisser le moral prendre le dessus pour ne pas crisper les joueurs plus qu’ils ne le sont déjà.

« La seule voie pour s’en sortir pour nous, c’est de corriger ces petites choses, de s’investir dans le travail, et de prendre nos shoots avec la même confiance. On ne peut pas perdre confiance. On doit continuer à les prendre et on va s’en sortir. C’est sûr à 100%. C’est juste une question de temps, jusqu’à ce qu’on retrouve notre rythme en attaque et qu’on mette nos tirs pour donner plus de passes décisives à Luka Doncic », a ajouté le Letton.