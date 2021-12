La Air Jordan 11 Adapt de retour en « University Blue »

Il y a un peu plus d’un an, Jordan Brand fêtait les 25 ans de la Air Jordan 11 avec la AJ 11 Adapt, une version mise au goût du jour avec notamment la technologie Adaptive Fit et une silhouette un peu plus épurée.

La voici de retour avec cette fois un coloris « University Blue », qui ressemble au coloris « Columbia » que Michael Jordan avait porté lors du All Star Game 1996. Avec une base en daim gris et le haut de la tige en synthétique quadrillée en « University Blue ». La semelle extérieure en bleu glacé complète l’ensemble.

La Air Jordan 11 Adapt « University Blue » pourrait sortir rapidement, en marge de la très attendue Air Jordan 11 « Cool Grey », annoncée pour le 11 décembre. Pas de date de sortie pour celle-ci, mais un prix qui pourrait atteindre les 500 dollars !

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 11 Retro Cool Grey portée par MJ lors de son retour au sein de la league à l’occasion de son 20e anniversaire. Livraison offerte.