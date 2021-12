Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort comme chez eux à Toronto

Irréguliers, les Raptors sont tombés à domicile face au Thunder alors qu’ils avaient les commandes de la partie en troisième quart-temps. Si Toronto a commencé à déjouer, c’est en partie à cause de Shai Gilgeous-Alexander.

Le meilleur marqueur du Thunder a inscrit 16 points dans ce seul troisième quart-temps. Puis, dans les dernières secondes de la rencontre, c’est encore lui qui pénètre, fixe plusieurs défenseurs et sert Mike Muscala, tout seul à 3-points, pour le panier décisif.

« En dernier quart-temps, j’ai remarqué qu’ils faisaient une boîte sur moi, donc je savais que quatre joueurs allaient m’attendre », analyse « SGA », 26 points et 9 passes décisives, à Sports Net. « J’ai seulement essayé d’attirer le plus de défenseurs possibles. J’ai fait une feinte, plusieurs joueurs sont montés sur moi et Mike était ouvert. »

Autre élément important dans la victoire du Thunder, la deuxième de suite : Lu Dort et ses 22 points, dont 14 en première mi-temps, ainsi que sa défense sur Fred VanFleet, qui lui a tout tenté pour sauver les champions 2019.

Un duo comblé de briller chez lui

Les deux joueurs d’Oklahoma City ont un point commun : ils sont Canadiens, et forcément, briller à Toronto n’est pas anodin pour eux.

« C’est toujours excitant, ma famille et mes amis étaient dans les tribunes. J’ai vu ce parquet en grandissant donc c’est toujours fun », commente Shai Gilgeous-Alexander. « Tous les petits Canadiens rêvent de jouer dans cette salle », ajoute Lu Dort. « Certaines personnes que je ne connais pas ont crié mon nom, c’est génial. C’est toujours agréable de revenir chez soi. »

Si bien que Lu Dort affirme à nouveau qu’il veut représenter son pays, dirigé on le sait par le coach des Raptors, Nick Nurse, jusqu’aux Jeux olympiques 2024 à Paris, que le Canada espère disputer après avoir manqué ceux de Tokyo l’été dernier

« Je vais faire partie de Team Canada », annonce-t-il. « Je vais être avec eux pour une place et j’estime qu’on a une grande équipe. »