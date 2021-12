Memphis passe la 5e à Miami

Encore une prestation solide des Grizzlies, qui ont empoché leur cinquième succès consécutif malgré l’absence de leur leader, Ja Morant. Memphis a utilisé le même mode opératoire que lors du match précédent, remporté à Dallas, en prenant les commandes avec une grosse série puis en gardant le cap jusqu’à la fin.

Cette fois, c’est par un 20-6 que les troupes de Taylor Jenkins ont envoyé les Floridiens dans les cordes, marqués par les 3-points de Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Tyus Jones. Le réveil des locaux en fin de premier quart-temps (25-34) a ensuite été calmé par la paire Brooks-Adams, le pivot néo-zélandais redonnant alors 15 longueurs d’avance aux siens (33-48).

Sous la pression de Jimmy Butler et Duncan Robinson, Memphis a pu maintenir ses distances grâce aux missiles extérieurs de la paire Jones-Banes puis au panier au buzzer de la pause signé De’Anthony Melton (49-60).

Au retour des vestiaires, les Grizzlies en ont remis une couche en passant un 10-2, notamment alimenté par le 2+1 de Steven Adams (58-75). Le step-back à 3-points de Desmond Bane et le 2+1 de Xavier Tillman ont alors fini d’achever les espoirs du Heat après trois quart-temps (67-82).

Car contrairement au match précédent, où Memphis avait dû gérer le retour des Mavs, Miami a encore perdu Jimmy Butler, sorti sur blessure, et n’a pas été en mesure d’inquiéter son adversaire du soir. Le trio Melton-Bane-Brooks a alors pu conduire Memphis jusqu’à une solide victoire, 105 à 90.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis jamais inquiété. Le plan paraît simple, encore faut-il parvenir à l’appliquer. Mais grâce à ses grosses entames de match, Memphis arrive en ce moment à étouffer ses adversaires et à l’emporter sans avoir à courir après le score, le tout à l’extérieur. C’est ce qui s’est encore passé cette nuit après le 20-6 inaugural, les Grizzlies se sont mis en confiance et n’ont plus lâché le morceau.

– L’adresse en berne à Miami. Les Floridiens ont terriblement manqué d’adresse extérieure sur ce match, terminant sous les 30% de réussite derrière la ligne à 3-points, à 6/22. Un contraste saisissant avec les Grizzlies, qui ont fait feu d’entrée et terminent à un correct 39.4% de réussite, à 13/33 dans l’exercice.

– La sortie de Jimmy Butler. De retour de blessure au coccyx après quatre matchs d’absence, le leader du Heat n’a pas été en mesure de finir le match. « Jimmy Buckets » s’est à nouveau fait mal au coccyx après une mauvaise chute en premier quart-temps suite à un lay-up manqué, et a ensuite serré les dents pour finalement sortir en milieu de troisième quart-temps. « Il a clairement aggravé sa blessure », a déploré Erik Spoelstra après le match.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. L’arrière confirme match après match, avec une sortie à 21 points cette fois, pour aller avec ses 8 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. C’est lui qui a mis son équipe sur les bons rails en scorant notamment 9 points en premier quart-temps.

✅ Steven Adams. Parfois discret en attaque, le pivot néo-zélandais des Grizzlies a cette fois fait preuve d’opportunisme pour 17 points à 6/8 au tir et 16 rebonds. Il a pour sa part été précieux au scoring dans le deuxième quart-temps en contribuant à maintenir l’écart.

⛔ La paire Dedmon-Yurtseven. L’absence de Bam Adebayo fait mal au Heat. Car ni Dewayne Dedmon ni Omer Yurtseven n’ont été en mesure de la compenser sur ce match. Erik Spoelstra doit attendre beaucoup plus de ses deux postes 5, chacun dans son registre. Mais clairement, leur rendement a été insuffisant ce soir, entre les 4 points et 6 rebonds de Dedmon et les 6 points et 4 rebonds de Yurtseven. C’est pourtant le moment de se montrer !

LA SUITE

Miami (14-11) : Miami accueille le champion en titre, Milwaukee, ce mercredi.

Memphis (14-10) : Les Grizzlies vont entamer une série de quatre matchs à domicile par la réception de Dallas demain soir.