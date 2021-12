Dominique Wilkins se souvient quand la NBA ne l’avait pas inclus dans son Top 50 des meilleurs joueurs

Tony Parker, Pau Gasol, Dwight Howard et Klay Thompson. Tels sont les noms les plus souvent cités parmi les « oubliés » de la liste des meilleurs joueurs de tous les temps dévoilés par la NBA pour ses 75 ans. Une liste de 76 noms où l’on retrouve Dominique Wilkins, pourtant oublié 25 ans plus tôt. À l’époque, personne ne lui avait expliqué pourquoi il n’était pas dans cette liste alors qu’il était l’un des meilleurs joueurs des années 80/90.

« Je reste toujours perplexe », a-t-il avoué à The Athletic. « Je me souviens de ce que Shaq m’avait dit : ‘Je ne mérite pas d’être dans cette équipe avant toi. Je ne suis dans la ligue que depuis quelques années. Je n’aurais pas dû en faire partie’. J’ai trouvé que c’était énorme de sa part de dire ça. Je regarde les gars contre qui j’ai joué, et ils savent ce que j’ai apporté au basket. Le plus important, c’est que des gars comme Shaq, Dr. J (Julius Erving), Jordan, Magic (Johnson) ont tous dit qu’il ne pouvait pas y avoir de liste des 50 meilleurs joueurs sans moi. Cela comptait davantage pour moi que le choix de quelqu’un, car mes pairs savaient ce que j’apportais ».

« Beaucoup de ces équipes avaient deux ou trois Hall of Famers. Boston en avait quatre ou cinq. C’est ce qui rendait les choses si difficiles pour moi »

C’est le même discours que Tony Parker aujourd’hui, plutôt fier qu’on considère qu’il soit un « oublié » de cette liste, et qui considère que l’entrée au Hall Of Fame compte beaucoup plus que cette liste dressée tous les 25 ans. Pour TP, comme pour Dominique Wilkins, l’hommage de ses pairs reste le plus marquant.

« J’ai parlé avec Clyde Drexler récemment, et il m’a dit : ‘Nique, si tu savais à quel point nous étions énervés que tu ne sois pas dans cette liste ? On savait ce que tu apportais… Tu étais une entreprise de démolition à toi tout seul et tu n’as jamais eu un très grand joueur à tes côtés. On avait tous d’autres joueurs à nos côtés’. »

Une analyse que partage Dominique Wilkins.

« Je n’ai jamais eu le crédit que j’aurais vraiment dû avoir, mais ce n’est pas grave. Mes adversaires savent ce que j’ai apporté dans ma carrière. Avez-vous conscience de que j’apportais chaque soir à l’époque où j’ai joué, dans une conférence Est où toutes ces équipes étaient grandes et physiques ? Nous gagnions encore environ 50 matchs chaque année. Malheureusement, tout le monde était bon. Beaucoup de ces équipes avaient deux ou trois Hall of Famers. Boston en avait quatre ou cinq. C’est ce qui rendait les choses si difficiles pour moi. Je voulais les battre. Je ne changerais ça pour rien au monde. »

Vingt-cinq ans plus tard, la NBA a corrigé son oubli, et Dominique Wilkins est donc un homme comblé.