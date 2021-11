Le MVP de la nuit | Dejounte Murray écœure les Celtics

Dejounte Murray enchaînait les grosses performances individuelles mais San Antonio enchaînait les défaites, alors le meneur texan avait forcément beaucoup de mal à s’en réjouir.

Cette nuit, il a enfin cumulé les deux. Car après six défaites consécutives, les Spurs ont renoué avec la victoire face aux Celtics. Dejounte Murray a d’abord lancé son équipe face à une troupe de Boston apathique en début de partie, et rapidement menée de 24 points (40-16) dans le deuxième quart-temps…

Mais les joueurs d’Ime Udoka ont failli renverser le match en deuxième mi-temps, prenant même 7 points d’avance (81-88) dans les quatre derniers minutes. Le moment pour Dejounte Murray de reprendre les choses en main.

« Défensivement, personne n’a réussi à arrêter Dejounte Murray », reconnaissait le coach de Boston, ancien assistant de Gregg Popovich aux Spurs entre 2012 et 2019, et qui a donc participé au développement du joueur. « Il a eu des un-contre-un et il a réussi des tirs difficiles contre tout le monde. Il a choisi ses spots en quelque sorte. »

Le meneur de San Antonio a ainsi continuellement cherché à shooter dans l’axe, malgré la forêt de bras, et il a cette nuit continuellement réussi à rentrer ses tirs pour redonner le sourire à son équipe.

« Il a été spécial », confirmait Derrick White. « Il a réussi toutes les actions décisives pour plier la rencontre. »