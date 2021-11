La double revanche des Grizzlies

Memphis a fini par renverser Utah sur son parquet à 70 secondes de la fin pour signer un bel exploit (118-119) et se remettre la tête à l’endroit, deux jours après un revers humiliant de 43 points à Minnesota.

Afin de crever rapidement l’abcès, les joueurs et le staff avaient procédé à une réunion collective la veille, à leur atterrissage à Salt Lake City. Une étape nécessaire qui a rapidement porté ses fruits, Memphis ayant affiché un visage complètement différent dans le contenu, au-delà du résultat final.

« C’était une bonne chose de dire ce qu’on avait sur le cœur, et voir où on pouvait être meilleurs, ce qu’on pouvait faire de mieux, pour s’entraider et gagner des matchs. Le meeting s’est bien passé, et on peut s’appuyer dessus pour la suite, avec la victoire de ce soir », a indiqué Desmond Bane, l’un des héros de la soirée avec ses 28 points.

La triple bonne action de Triple J

Ja Morant a dressé les mêmes conclusions, indiquant que cette réunion avait permis d’apaiser les tensions.

« On se tient responsables les uns envers les autres. On sait que si quelqu’un dit quelque chose, te crie dessus, c’est parce que les joueurs sont impliqués et savent ce dont tu es capable sur le terrain. On doit être vrais les uns envers les autres », a ainsi rappelé le meneur du Tennessee.

Memphis a ainsi pris sa revanche sur sa sortie précédente avec notamment une triple-action décisive de Jaren Jackson Jr : un contre sur Rudy Gobert, un entre-deux remporté et ce 3-points à moins de 7 secondes de la fin.

« Ça s’est joué à celui qui en voulait le plus, c’était plus ou moins le message », a pour sa part déclaré Ja Morant, encore auteur d’un gros match, à 32 points et 7 passes décisives. « On se devait de remporter l’entre-deux, et je félicite Jaren pour l’avoir fait. Et le coach a dit que si je récupérais le ballon, je devais attaquer dans la peinture. Ensuite, il m’a fallu lire le jeu. On a eu de l’espace grâce à Jaren qui essayait de maintenir Rudy Gobert en dehors de la raquette pour que je puisse l’attaquer. Pendant que je drivais, j’ai vu Rudy faire quelques pas vers l’intérieur, et je savais que si j’envoyais un lay-up j’allais sans doute être contré. J’ai juste fait la bonne lecture une fois qu’il a fait ce décalage en passant le ballon à Jaren Jackson Jr. à 3-points, pour que ce soit dur pour Rudy de revenir sur lui. Il a mis un gros tir pour nous, il faut aussi féliciter Desmond Bane pour son stop défensif à la fin du match ».

Souviens-toi l’été dernier…

La dernière action résume en effet un peu le plan de jeu des Grizzlies sur ce match en tâchant d’écarter Rudy Gobert au maximum de sa zone de confort. Un procédé qui a poussé Jaren Jackson Jr. (26 points) à prendre 11 tirs à 3-points, et qui a fini par payer sur ce final.

« À chaque fois que Ja part en drive, il a des yeux derrière la tête, il sait déjà où tout le monde est sur le terrain », a souligné Jaren Jackson Jr. « Il attire beaucoup d’attention, et il a été en mesure de me trouver au bon endroit, avec une super passe… C’était serré sur la fin, il y a eu beaucoup de rebondissements et ce genre d’action est vraiment nécessaire pour faire la différence dans le final ».

Clin d’œil du calendrier, les Grizzlies ont aussi pu en profiter pour se venger du Jazz, sur le parquet où ils avaient dû rendre les armes au premier tour des playoffs la saison dernière (4-1). Un petit plus que Ja Morant n’a pas manqué de mentionner, alors que les deux équipes se retrouvaient pour la première fois depuis juin dernier.

« C’était important pour nous. Dans la majorité de cette série, nous avions joué du bon basket, en jouant dur, et ils nous distançaient dans les dernières minutes. Ce soir, il était question de rester concentré sur le plan de jeu, sachant qu’on jouait une équipe d’Utah très costaude, qu’on a beaucoup vu l’an dernier. On s’est juste rappelé ce qui s’était passé en playoffs et on s’est dit qu’on devait jouer 48 minutes complètes », a ajouté le meneur. « On a toujours des choses à corriger en défense, mais dans l’ensemble, c’était un super match pour nous, surtout après une terrible défaite face aux Wolves ».