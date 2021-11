Les Cavaliers réclament plus de respect de la part des arbitres

Depuis son arrivée à Cleveland en février 2020, soit plus de vingt mois, J.B. Bickerstaff insiste régulièrement sur le manque de respect dont souffrent les Cavaliers. Avant ça, les mauvais résultats de la franchise pouvaient en partie expliquer, parfois, le manque de considération des arbitres.

Cette saison, la bande de J.B. Bickerstaff montre un visage plus intéressant et forcément, quand les coups de sifflet semblent injustes, alors la colère du coach surgit et les critiques reviennent.

« On a égalé l’intensité des Nets », assure le coach au Plain Dealer. « C’est à nous de faire ça, d’être plus régulier encore. Mais aussi aux arbitres. On doit trouver une façon, le staff comme les joueurs, de gagner le respect des autres. La ligue, c’est une question de réputation, qu’il faut mériter. Je trouve qu’il y a des coups de sifflet qui ont clairement avantagé Brooklyn, ce n’est pas juste. Nos gars méritent mieux que ça. »

« Se battre pour que la ligue nous respecte »

L’entraîneur pense sans doute au dernier quart-temps. Car avec seulement 16 fautes dans la rencontre, les Cavaliers en ont commis moins que les Nets (23). Mais en dernier acte, les arbitres ont sanctionné les Cavaliers à sept reprises et ainsi offert huit lancers-francs à Kevin Durant, James Harden et ses coéquipiers.

Les favoris pour le titre ont-ils profité de leur statut ?

« On doit continuer d’avancer, de se battre pour que la ligue nous respecte », poursuit J.B. Bickerstaff. « On se bat, on est des durs, et les gens devraient respecter ça, mais je trouve qu’ils ne le voient pas. Ils doivent changer de vision, c’est nécessaire. Ils ne voient pas la réputation qu’on a gagnée aux quatre coins de la ligue. Si on parle aux coaches et aux équipes qu’on a affrontés, il y a un respect qui existe. J’ai le respect des mes pairs par exemple. Mais trop de fois, ça ne marche pas des deux côtés. On doit ouvrir les yeux des gens car nos gars méritent plus de justesse. »

Jarrett Allen estime lui qu’il faudra un peu de temps, et des victoires surtout, pour que les Cavaliers changent leur perception dans la ligue. Une équipe sans All-Star depuis 2017/18 et qui n’a gagné que 60 matches en trois saisons ne peut pas obtenir le respect que J.B. Bickerstaff demande aussi vite.

« Avec notre façon de jouer, de nous battre même quand on a des absents, on est toujours dans le match, à chaque fois », se réjouit le pivot, qui était de retour après avoir été malade. « Je pense qu’on gagne le respect de tout le monde, et on ne va pas l’avoir du jour au lendemain. On doit le construire. C’est ce qu’on fait. »