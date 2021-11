Le Heat en déplacement, Kyle Lowry s’occupe de tout pour Thanksgiving

Avec son expérience, Kyle Lowry sait l’importance de ces moments dans la vie de groupe d’une équipe NBA. Le hasard du calendrier a fait que les joueurs et le staff du Heat seront loin de chez eux pour « Thanksgiving », un jour durant lequel la NBA prend toujours congé afin de permettre à tout le monde de fêter ce moment en famille.

Kyle Lowry a donc pris les devants puisqu’avec l’aide de son chef cuisinier personnel, c’est lui qui va se charger du grand repas qui aura lieu dans un hôtel pour l’occasion, et qui rassemblera toute la délégation floridienne.

Une attitude de leader

« Je sais qu’il est important d’avoir des liens de groupe et des dîners de groupe, et de ne pas se contenter de dîners à la va-vite », a-t-il expliqué à The Undefeated. « Passons du temps ensemble, allons dîner ensemble, c’est important à cette période de l’année, que ce soit avec les membres du staff, le marketing ou les personnes qui s’occupent des réseaux sociaux. Tout le monde est invité, parce que c’est la seule chose que nous pouvons faire ».

Le Heat jouera à Minnesota la veille de Thanksgiving et sera ensuite attendu à Chicago deux jours plus tard. Pour Kyle Lowry, organiser un tel dîner de groupe était un impératif. Reste à savoir le nombre de dindes qui seront sacrifiées pour rassasier tout ce beau monde !

« On n’allait pas s’asseoir dans notre chambre et commander une fichue dinde au restaurant de l’hôtel. C’est juste moi, je suis comme ça. Je suis bien dans ma peau. Je me fiche pas mal de ce qu’on pourra en dire, je vais rester moi-même, quelle que soit la situation, quel que soit le moment », a-t-il poursuivi.

Mister Turkey à Toronto déjà

Thanksgiving semble tenir à cœur à Kyle Lowry qui considère ce moment comme une fête familiale, « pas seulement un jour de repos ». Pendant cinq ans au cours de ses années passées à Toronto, le meneur avait déjà pris l’habitude de participer en finançant 200 repas de Thanksgiving (fêté mi-octobre au Canada) à des familles dans le besoin.

« Je voulais faire quelque chose pour la ville dans laquelle je jouais, la ville à laquelle je donnais mon sang, ma sueur et mes larmes, plus qu’à toute autre ville à l’époque. Et je voulais m’assurer que j’étais capable de laisser un impact et pas seulement d’être là », a ajouté le meneur du Heat, qui se rendra à Toronto le 3 février prochain, pour la première fois depuis son départ. « Il ne s’agit pas seulement d’y travailler, mais d’y vivre. Vos enfants y grandissent. Vous y grandissez en tant que personne. Le Canada est l’un des meilleurs endroits au monde, les gens sont les plus gentils, mais il y a aussi de la pauvreté ».

Grâce à Kyle Lowry, les Floridiens vont donc pouvoir nourrir cette vie de groupe avec un repas de fête digne de ce nom, tout en maintenant le contact avec leurs familles.

« On ne sera pas aux côtés de nos frères, nos neveux, nos cousins. On sera juste avec son équipe. Mais ce qu’il y a de bien avec la technologie, c’est qu’on pourra faire un FaceTime avec tout le monde, les voir s’amuser à la maison, même si ce n’est qu’une conversation de deux minutes pour dire bonjour à tout le monde ».