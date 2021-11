Un nouveau coloris pour la Jordan Zoom Separate

La toute nouvelle venue de la collection Jordan Brand, baptisée « Jordan Zoom Separate » et élaborée en s’inspirant des qualités de Luka Doncic, va être assortie d’un troisième coloris.

Après une première version classique, puis un coloris en hommage aux couleurs historiques des Mavs, la Jordan Zoom Separate va se doter d’un modèle alliant sobriété avec une tige noire grise et blanche et une touche de folie avec une semelle multicolore. Le « Jumpman » apparaît en vert sur la languette et le talon.

Disponible uniquement en Asie pour l’instant, cette nouvelle mouture devrait rapidement investir le reste de la planète basket.

(Via SneakerNews)

