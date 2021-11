Milwaukee distribue son parquet de champion NBA à ses fans

La pratique est devenue à la mode, vendre aux enchères un bout de parquet (ou de pelouse pour le foot) en mémoire d’un match qui a marqué l’histoire. Sur le même principe, les Bucks ont opté pour une autre idée, en partenariat avec une entreprise artisanale appelée Artsman.

Les 10 000 premiers fans qui se présenteront au Fiserv Forum ce samedi pour assister à la rencontre face à Orlando, recevront ainsi un bloc de bois authentique fabriqué à partir du parquet qui a sacré le titre de Milwaukee en guise de cadeau, ainsi qu’un certificat d’authenticité.

D’autres opérations en collaboration avec Artsman sont prévues, toujours autour du travail du bois, comme des boutons de manchette, des pendentifs et des ouvre-bouteilles fabriqués à partir du même parquet. De nouvelles pièces insolites seront ajoutées tout au long de la saison, comme des meubles tels que des tables basses ou des plateaux de bar.

« Nous avons mis beaucoup de soin et de savoir-faire dans la fabrication de chacune de ces pièces. Nous sommes très fiers de travailler avec les Bucks et nous sommes vraiment fiers de ces produits », a déclaré Chris Rose, directeur du développement des produits chez Artsman. « Chaque terrain a une histoire à raconter, et celui-ci a une histoire très particulière que les fans aiment vraiment, et il n’y a rien de comparable l’histoire dans le sport pour générer ces moments ».

La première série qui accompagnera l’opération prévue ce soir comprend des articles proposés entre 75 et 550 dollars sur shop.bucks.com.

Reprenant le principe des NFT mais en version « physique », les Bucks vont également mettre à disposition des « impressions » de « moments-clés » du titre de 2021 en édition limitée, toutes les deux semaines. Chaque « moment » sera uniquement disponible en cinquante exemplaires.