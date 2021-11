NCAA | Moussa Diabaté sort le grand jeu à Vegas

Secoué par leur défaite à domicile et sur le fil face à Seton Hall, les Wolverines ont bien réagi du côté de Las Vegas pour le tournoi Roman Main Event. Ils ont battu la fac locale d’UNLV (74-61) grâce à un très bon match d’Eli Brooks (22 points), une solide prestation de Hunter Dickinson (13 points, 7 rebonds), mais surtout au meilleur match de sa jeune carrière du Frenchy Moussa Diabaté (14 points, 7 rebonds).

Sorti du banc avec une énergie débordante, Diabaté a fait basculer le match avec son intensité et sa défense. Auteur d’un énorme dunk en première mi-temps qui a mis le feu à la T-Mobile Arena, l’ancien de Charenton a également fait exploser son banc sur un contre retentissant en deuxième mi-temps.

Avec ses 14 points à 6/7 aux tirs, dont une réussite quasiment sur la ligne à 3-points, Diabaté a montré tout l’éventail de ses qualités et l’intérieur freshman a d’ores et déjà marqué des points auprès des scouts NBA qui n’ont pas dû manquer de suivre cette rencontre de gala. Seule ombre au tableau, son 2/6 aux lancers qui laisse un peu à désirer. Mais, pour sa quatrième apparition seulement à ce niveau, Diabaté est assez époustouflant…

🇫🇷 Moussa Diabaté has shown some great pieces of his highly intriguing repertoire and had a tremendous impact for Michigan coming off the bench against UNLV: his relentless energy turned things around in this game. 14 PTS – 6/7 FG – 2/6 FT – 7 REB – 1 STL – 2 BLK@M0ussaDiabate pic.twitter.com/kjMAplk4E1 — CBB Europe (@CBB_Europe) November 20, 2021

Gonzaga, Alabama, Memphis et Duke toujours invaincus

Tout roule pour les grosses écuries que sont Gonzaga, Alabama, Memphis et Duke en ce début de saison. Toujours invaincues, elles se sont encore baladés vendredi soir, à l’image des Zags menés par 25 points de Drew Timme et 18 points, 5 rebonds et 5 passes de Chet Holmgren face à Bellarmine (92-50). Duke a également déroulé, avec une deuxième mi-temps dominatrice (53-28) face à la petite fac de Lafayette. Wendell Moore Jr. (23 points, 6 rebonds, 4 passes) et Mark Williams (14 points, 15 rebonds, 4 contres) ont été excellents dans ce 5e succès de rang pour les Blue Devils.

Par ailleurs, Alabama et Memphis se sont également imposés sans avoir à trop forcer, respectivement face à Oakland et Western Kentucky. Pour ‘Bama, c’est Jaden Shackelford (20 points, 5 rebonds) et Jahvon Quinerly (19 points) qui ont porté leur équipe dans ce match à sens unique, ce qui a permis au freshman français, Alex Tchikou de faire ses débuts en NCAA.

Côté Memphis, Emoni Bates a connu un soir sans à 5 points, 4 rebonds, 2 passes et 4 balles perdues, le tout à 2/10 aux tirs dont 1/6 à 3-points. C’est son premier match sous la barre des 10 points. Mais l’autre freshman star, Jalen Duren, s’est occupé de tout avec un double-double monstrueux à 22 points, 19 rebonds et 5 contres !

Arizona, Maryland et St Bonaventure s’en sortent d’un rien

Le couperet est passé très près pour Arizona, Maryland et St Bonaventure. Les Wildcats ont ainsi dû recourir à la prolongation pour se défaire de Wichita State, grâce à 25 points et 10 rebonds de Bennedict Mathurin, et 13 points, 11 rebonds et 4 contres de Christian Koloko. C’est surtout Kerr Kriisa (12 points, 6 passes) qui a été « clutch » avec 5 points durant le 9-0 fatal aux Shockers en prolongation.

Déjà renversé par George Mason cette saison, Maryland a bien failli subir un nouvel affront, mais Eric Ayala (14 points) en avait décidé autrement, lui qui a réalisé plusieurs actions décisives, dont l’ultime contre pour sceller la victoire des Terrapins (69-67). Quant aux « Bonies », ils étaient largués à -10 à la pause avant de réussir un énorme comeback, propulsé par son duo Kyle Lofton (22 points) – Jaren Holmes (19 points) qui a retrouvé son adresse en deuxième mi-temps.

Enfin, on peut noter la montée en puissance qui se confirme pour le freshman star de Kentucky, TyTy Washington. Très discret pour ses débuts face à Duke au Madison Square Garden, Washington a réussi son premier double double en carrière hier soir, à 20 points et 12 rebonds (plus 5 passes), ce qui confirme ses dernières sorties de plus en plus convaincantes (10 points, 3 passes puis 16 points, 3 passes).

Les stats complètes des Frenchies

Moussa Diabaté (Michigan) : 14 point (6/7 aux tirs), 7 rebonds, 2 contres, 1 interception, 1 balle perdue en 21 minutes

Alex Tchikou (Alabama) : 0 point (0/1 au tir), 1 rebond en 3 minutes

Adama Bal (Arizona) : n’a pas joué

Les résultats majeurs de la soirée

Gonzaga – Bellarmine (92-50)

UNLV – Michigan (61-74)

Duke – Lafayette (88-55)

Memphis – Western Kentucky (74-62)

Kentucky – Ohio (77-59)

Alabama – Oakland (86-59)

Maryland – Hofstra (69-67)

St Bonaventure – Clemson (68-65)

Arizona – Wichita State (82-78 ap)