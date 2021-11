Pas de panique mais de l’urgence pour LeBron James et les Lakers

Presque trois semaines après son dernier match, LeBron James était donc de retour, à Boston en plus, pour le classique de la NBA. Avec 23 points à 10/16 au shoot, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, le « King » a réussi sa rencontre.

Prudent puisqu’il n’a guère attaqué le panier, James revenait d’une blessure aux abdominaux et semblait en jambes.

« Physiquement, je me sens bien, assez pour faire confiance à mon corps et jouer », explique-t-il à ESPN après la rencontre. « Je suis impatient de voir comment je vais me sentir demain (aujourd’hui, donc) quand je vais me réveiller. Ce sera le signe que je vais, ou non, dans la bonne direction avec ma blessure. »

« Il doit y avoir un sens de l’urgence dès qu’on est sur les parquets »

Une bonne direction que les Lakers ont ratée dernièrement, avec une troisième défaite de rang. Avec seulement 8 victoires en 17 matches, les Californiens ont un bilan négatif et viennent de tomber dans la seconde partie du classement de l’Ouest (9e place). Faut-il commencer à s’inquiéter ?

« On ne se dit jamais qu’il y a encore 65 matches à jouer », assure le quadruple champion. « On sait qu’on doit jouer mieux, peu importe le groupe sur le terrain. On a nos systèmes et on peut évoluer à haut niveau. Il n’y a pas de panique, mais il doit y avoir un sens de l’urgence dès qu’on est sur les parquets. »

Les champions 2020 ont encore trois matches d’affilée à l’extérieur à disputer avant de retrouver Los Angeles le 26 novembre prochain pour deux parties de suite. Dans ces cinq rencontres à venir, il y a deux matches contre les Pistons et un contre les Kings, des équipes faibles. De quoi se refaire donc.

« La situation n’est jamais aussi mauvaise qu’elle n’y paraît, ni aussi bonne qu’on pourrait le penser », tempère l’ancien de Cleveland et Miami. « Je reste équilibré. C’est un processus pour nous et je suis toujours à l’aise dans les situations compliquées. J’attends avec impatience qu’on progresse. Et on sera meilleur, on va s’améliorer. »