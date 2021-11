G-League | Théo Maledon retrouve la marche avant

La situation devenait préoccupante… Après un début de saison extrêmement compliqué chez le Thunder, alors même qu’il avait zappé l’Equipe de France (et une médaille olympique) pour se préparer d’arrache-pied en musculation, Théo Maledon avait été envoyé en G-League, où ses premières sorties n’avaient rien de convaincant (10 points à 4/11 puis 11 points à 5/11).

Blue, blanc, rouge

Mais, jeudi soir face aux Clippers d’Agua Caliente, et Serge Ibaka (22 points, 14 rebonds) toujours en phase de remise en forme, le meneur tricolore a précisément retrouvé des couleurs avec un match plein à 28 points à 12/20 aux tirs dont 4/9 à 3-points, plus 9 rebonds et 5 passes.

En phase avec son jeu d’attaque et enfin en réussite au-delà de l’arc (il restait sur un 3/9), Théo Maledon a réussi à trouver une belle alternance entre la création pour les autres et la création pour lui-même.

Il a notamment trouvé une très belle passe pour le alley-oop conclu par son compatriote, Olivier Sarr (6 points, 6 rebonds). Titulaire avec Théo Maledon, Jaylen Hoard a été plus discret mais son impact a été plutôt positif avec 6 points, 3 passes, 2 rebonds et 2 interceptions sans la moindre balle perdue.

Yves Pons titulaire mais timoré

Dans les autres matchs de la soirée, le Memphis Hustle accueillait les Texas Legends avec Yves Pons dans le cinq majeur, en lieu et place de Killian Tillie, de retour dans le groupe des Grizzlies (il aura droit à 2 minutes dans la victoire contre les Clippers). Le rookie français a fait ce qu’il sait faire, à savoir défendre fort et nettoyer le rebond (8 prises), mais, offensivement, il n’a pris que trois petits tirs, dont deux échecs derrière l’arc. C’est trop peu pour taper dans l’œil du staff NBA…

Comme Killian Tillie avec Memphis, Joël Ayayi n’était pas sur la feuille de match du Capital City Go Go hier soir, ayant été appelé à jouer avec les Wizards. Le meneur rookie a pour le coup eu droit à une minute de jeu, le temps de prendre un rebond et de délivrer une passe décisive, dans la large défaite de D.C à Miami.

Les stats complètes des Frenchies :

Théo Maledon (Oklahoma City Blue) :

– 10 points (4/11 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 4 passes, 3 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues en 35 minutes

– 11 points (5/11 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 5 rebonds, 4 passes, 3 balles perdues en 32 minutes

– 28 points (12/20 aux tirs dont 4/9 aux tirs), 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre, 1 balle perdue en 33 minutes

Axel Toupane (Santa Cruz Warriors) :

– 11 points (4/9 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 4 passes, 2 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues en 26 minutes

– 8 points (3/5 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 3 rebonds en 8 minutes

– 21 points (8/22 aux tirs dont 3/9 à 3-points), 7 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 2 balles perdues en 32 minutes

– Inactif

– 27 points (8/16 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 13 rebonds, 1 passe, 1 interception, 4 balles perdues en 33 minutes

– 16 points (4/16 aux tirs dont 0/8 à 3-points), 6 rebonds, 1 passe, 4 balles perdues en 30 minutes

– 24 points (8/17 aux tirs dont 2/4 à 3-points), 10 rebonds, 3 interceptions, 3 balles perdues en 33 minutes

Joël Ayayi (Capital City Go-Go) :

– 11 points (4/7 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 8 passes, 4 rebonds, 1 interception, 3 balles perdues en 27 minutes

– 16 points (6/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 9 rebonds, 6 passes, 1 interception, 3 balles perdues en 40 minutes

– 15 points (5/6 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 14 rebonds, 7 passes, 5 balles perdues en 32 minutes

– 13 points (4/5 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 13 rebonds, 7 passes, 1 interception, 5 balles perdues en 32 minutes

– 16 points (8/9 aux tirs), 9 passes, 2 rebonds, 2 contres, 1 interception, 2 balles perdues en 35 minutes

Petr Cornelie (Grand Rapids Gold) :

– 18 points (5/10 aux tirs dont 2/5 à 3-points), 17 rebonds, 2 passes, 2 balles perdues en 34 minutes

– 21 points (9/23 aux tirs dont 1/9 à 3-points), 11 rebonds, 4 passes, 2 contres, 3 balles perdues en 38 minutes

– 10 points (4/14 aux tirs dont 0/6 à 3-points), 15 rebonds, 6 passes, 2 contres, 4 balles perdues en 28 minutes

Olivier Sarr (OKC Blue) :

– 14 points (6/10 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre en 16 minutes

– 2 rebonds, 1 passe, 1 contre en 4 minutes

– n’a pas joué

– 11 points (5/7 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 balle perdue en 15 minutes

– 6 points (2/4 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 6 rebonds, 2 contres, 1 passe, 1 balle perdue en 16 minutes

Jaylen Hoard (OKC Blue) :

– 12 points (5/8 aux tirs dont 1/4 à 3-points), 3 passes, 2 rebonds, 1 balle perdue en 17 minutes

– 3 points (1/2 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 1 balle perdue en 4 minutes

– n’a pas joué

– 5 points (2/3 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 2 passes, 2 interceptions, 1 rebond, 1 contre, 1 balle perdue en 21 minutes

– 6 points (2/4 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 3 passes, 2 rebonds, 2 interceptions en 19 minutes

Killian Tillie (Memphis Hustle) :

– 10 points (4/11 aux tirs dont 2/8 à 3-points), 4 passes, 2 rebonds, 1 contre en 30 minutes

– 13 points (5/13 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes, 2 balles perdues en 28 minutes

Yves Pons (Memphis Hustle) :

– 15 points (5/11 aux tirs dont 2/5 à 3-points), 12 rebonds, 3 contres, 1 passe, 1 interception, 2 balles perdues en 29 minutes

– 2 points (1/3 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 8 rebonds, 1 passe en 27 minutes

Sekou Doumbouya (South Bay Lakers) : n’a pas joué

